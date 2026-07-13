David Collado lidera carrera presidencial; el PRM aventaja y la FP tiene dos opciones competitivas

La más reciente encuesta nacional de ACD Media dibuja un panorama político con dos tendencias claras de cara a las elecciones de 2028: el PRM conserva la delantera como partido, mientras el ministro de Turismo, David Collado, se mantiene como el aspirante presidencial con mayor respaldo individual.

Al mismo tiempo, la Fuerza del Pueblo exhibe una particularidad que podría incidir en la futura competencia: cuenta con dos dirigentes de alto perfil, Omar y Leonel Fernández, cuyas fortalezas se complementan más que competir entre sí.

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Resultados por partido

Si las elecciones fueran hoy, el PRM obtendría el 29.1 % de los votos, seguido por la Fuerza del Pueblo, con 20.9 %, y el PLD, con 15.3 %. Sin embargo, el estudio revela un elevado nivel de indefinición: 18.9 % de los consultados aún no sabe por cuál partido votaría y 11.9 % asegura que no acudiría a las urnas.

Cuando la medición pasa de los partidos a los candidatos, David Collado encabeza las preferencias con 20.6 %, seguido por Leonel Fernández (14.5 %) y Omar Fernández (12.1 %). Más atrás aparecen Gonzalo Castillo (6.5 %) y Santiago Matías, "Alofoke", (6.3 %), mientras un 25.3 % de los entrevistados no expresa una preferencia por ninguno de los aspirantes evaluados.

Preferencias por candidatos

Dentro del PRM, el liderazgo de Collado también luce consolidado. El ministro obtiene 40.4 % de respaldo entre la población cuando se pregunta quién debería ser el candidato oficialista y eleva esa cifra hasta 54.2 % entre los simpatizantes perremeístas. Carolina Mejía aparece en un distante segundo lugar con 13.5 % entre la población general y 17.4 % entre los miembros del partido.

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En la Fuerza del Pueblo, los resultados invitan a una lectura distinta. Omar Fernández supera a Leonel Fernández entre la población general como eventual candidato de esa organización (47 % frente a 29.9 %), pero entre los simpatizantes del partido ocurre exactamente lo contrario: Leonel conserva una ventaja de 67 % frente a 33 %.

En el PLD, Gonzalo Castillo encabeza las preferencias tanto entre la población general (36.6 %) como entre los simpatizantes peledeístas (46.8 %), seguido por Francisco Javier García.

Más que un fortalecimiento de las estructuras partidarias, la encuesta parece reflejar el peso creciente de los liderazgos individuales. Mientras el 55.6 % de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido político, figuras como David Collado, Leonel Fernández y Omar Fernández mantienen niveles de respaldo muy superiores a los de sus respectivas organizaciones.