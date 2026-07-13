Partidos débiles, liderazgos fuertes: la encuesta de ACD Media dibuja una carrera abierta hacia 2028

La encuesta refleja un electorado más independiente y una contienda sin favoritos absolutos ( FUENTE EXTERNA )

La más reciente encuesta nacional de ACD Media va más allá de establecer quién encabeza hoy las preferencias presidenciales. Sus resultados retratan un sistema político en transformación, donde la identificación con los partidos se debilita mientras los liderazgos personales adquieren mayor protagonismo. Al mismo tiempo, el elevado número de indecisos y potenciales abstencionistas, unido a una oposición que, en conjunto, supera al oficialismo, configura una carrera hacia el 2028 abierta y con altas probabilidades de resolverse en una segunda vuelta.

La crisis de identidad partidaria

El dato más revelador no es quién encabeza las preferencias, sino el profundo distanciamiento de los ciudadanos respecto de las organizaciones políticas. El 55.6 % de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido, mientras apenas el 25.8 % se identifica con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 7.8 % con la Fuerza del Pueblo y el 7.4 % con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La cifra confirma una tendencia consolidada en los últimos años: la fidelidad partidaria cede espacio a un electorado más independiente y dispuesto a evaluar candidatos antes que siglas. Sin embargo, esa pérdida de identificación no implica necesariamente un debilitamiento del sistema de partidos. Si hoy hubiera elecciones, PRM (29.1 %), Fuerza del Pueblo (20.9 %) y PLD (15.3 %) concentrarían el 65.3 % de la intención de voto.

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Muchos ciudadanos rechazan militar o identificarse con una organización, pero terminan optando por alguna de las tres principales fuerzas políticas.

La competencia, por tanto, continúa estructurada alrededor de esos partidos, aunque la relación entre los votantes y las organizaciones sea hoy mucho más flexible.

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Ficha técnica · Tamaño muestra: n=1,200 · Fecha trabajo: 2 al 4 de julio del 2026 · Nivel de confianza: 95 %

Liderazgos por encima de las estructuras

Ese fenómeno ayuda a explicar otra de las conclusiones del estudio: los liderazgos pesan más que las estructuras partidarias.

David Collado encabeza las preferencias individuales; Leonel Fernández y Omar Fernández mantienen un importante caudal político, y otros dirigentes registran niveles de respaldo superiores a la identificación que despiertan sus respectivos partidos. La capacidad de conectar con el electorado parece hoy más determinante que la fortaleza histórica de las organizaciones.

En el oficialismo, además, el panorama luce relativamente despejado. Collado obtiene el 40.4 % cuando se pregunta quién debería ser el candidato presidencial del PRM y eleva ese respaldo al 54.2 % entre los simpatizantes del partido. Aunque registra una ligera reducción respecto de la medición anterior entre la población general, conserva prácticamente intacto su liderazgo interno y se mantiene como la principal carta electoral del oficialismo.

Oposición mayoritaria, pero fragmentada

La encuesta también refleja una realidad política que merece atención: considerada en conjunto, la oposición supera al partido de gobierno.

La suma de la Fuerza del Pueblo (20.9 %) y el PLD (15.3 %) alcanza el 36.2 %, alrededor de siete puntos por encima del 29.1 % atribuido al PRM.

Ese dato, sin embargo, debe interpretarse con cautela. No significa que esos votos sean automáticamente transferibles entre ambas organizaciones, que competirían por separado en una primera vuelta. Lo que sí evidencia es que el oficialismo enfrenta un escenario competitivo y que una eventual convergencia opositora alteraría significativamente el equilibrio electoral.

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Ficha técnica · Tamaño muestra: n=1,200 · Fecha trabajo: 2 al 4 de julio del 2026 · Nivel de confianza: 95 %

El doble activo de la Fuerza del Pueblo

La encuesta revela además una dinámica singular dentro de la Fuerza del Pueblo.

Entre la población general, Omar Fernández supera a Leonel Fernández como eventual candidato presidencial (47 % frente a 29.9 %). Sin embargo, entre los simpatizantes del partido ocurre exactamente lo contrario: Leonel domina ampliamente con el 67 %, frente al 33 % de Omar.

Lejos de reflejar una fractura, los datos muestran dos liderazgos complementarios. Omar exhibe mayor capacidad para atraer votantes fuera de la organización, mientras Leonel mantiene una autoridad indiscutible sobre la estructura partidaria.

La ventaja individual de David Collado tampoco debe interpretarse como una superioridad equivalente sobre la Fuerza del Pueblo. Leonel y Omar pertenecen a la misma organización y, llegado el momento, es razonable prever que quien no resulte candidato respaldará al otro.

Pero tampoco sería metodológicamente correcto sumar los porcentajes de ambos, pues el mismo criterio obligaría a agregar los respaldos de los demás aspirantes del PRM o del PLD. La referencia más consistente para medir la fortaleza relativa sigue siendo la intención de voto por partidos.

Una elección que apunta a segunda vuelta

El escenario general favorece una competencia prolongada.

Con el PRM en 29.1 %, la Fuerza del Pueblo en 20.9 % y el PLD en 15.3 %, ningún partido se acerca al umbral necesario para ganar en primera vuelta. La situación adquiere mayor relevancia cuando se observa que el 18.9 % de los entrevistados aún no sabe por cuál partido votaría y el 11.9 % afirma que no acudirá a las urnas.

En conjunto, casi un tercio del electorado permanece fuera de una decisión consolidada. Ese universo convierte la campaña en una disputa por conquistar un voto independiente que supera ampliamente la militancia efectiva de cualquiera de las organizaciones políticas.

El fenómeno Alofoke

Otro dato de interés es la irrupción de Santiago Matías (Alofoke), quien obtiene el 6.3 % de la intención de voto presidencial.

Se trata de un porcentaje significativo para una figura sin trayectoria partidaria y con escasa experiencia electoral, aunque todavía distante de un nivel que permita hablar de una candidatura competitiva para la Presidencia.

Ese respaldo podría tener mayor relevancia como activo para una organización minoritaria que como plataforma suficiente para una candidatura independiente. Los partidos pequeños apenas aparecen en las preferencias del estudio, por lo que una figura con capacidad de atraer votos y generar atención pública podría proporcionarles una visibilidad de la que hoy carecen. Si además lograra superar el umbral del 5 % de los votos válidos, incrementaría la participación de esa organización en la distribución del financiamiento público.

No obstante, sería necesario un cruce adicional de la encuesta para determinar de qué sectores sociales, territoriales o generacionales procede ese respaldo. Solo ese análisis permitiría establecer si se trata de un fenómeno transversal o concentrado en segmentos específicos del electorado.

En cualquier caso, la encuesta también confirma que la notoriedad personal difícilmente sustituye la estructura territorial, la organización y la maquinaria electoral que siguen siendo decisivas en una elección presidencial.

El oficialismo mantiene la ventaja inicial; la oposición demuestra que, observada en conjunto, conserva un caudal electoral superior, y el elevado número de indecisos confirma que ninguna candidatura puede dar por asegurado el resultado.

A dos años de las elecciones, la verdadera conclusión del estudio no es quién lidera hoy las preferencias, sino que la carrera hacia 2028 permanece extraordinariamente abierta.