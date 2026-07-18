Leonel plantea reforzar la lectura comprensiva y el pensamiento crítico en escuelas ante avance de la IA

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante la conferencia magistral "La importancia de la preparación académica en el siglo XXI". ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, planteó este sábado que el sistema educativo dominicano debe priorizar el fortalecimiento de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico como respuesta al avance de la inteligencia artificial (IA), al considerar que esas capacidades serán esenciales para la formación de los estudiantes en el siglo XXI.

Durante la conferencia magistral "La importancia de la preparación académica en el siglo XXI", celebrada en el Centro Integral de Desarrollo City of Hope (Ciudad de la Esperanza), el exmandatario afirmó que la inteligencia artificial representa una de las transformaciones más importantes para la educación, aunque advirtió que su uso prematuro podría afectar la capacidad de razonamiento de los alumnos.

Fernández señaló que herramientas como ChatGPT, Claude y Perplexity pueden constituir valiosos recursos para el aprendizaje, pero sostuvo que no deben sustituir el análisis ni el razonamiento de los estudiantes.

"El sistema educativo lo que procura es que la gente desarrolle pensamiento crítico", expresó, al indicar que algunos países han comenzado a limitar el uso de la inteligencia artificial con fines escolares antes de los 16 años para evitar que los alumnos dependan de respuestas automáticas.

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Propuestas para mejorar la educación

En ese sentido, consideró que uno de los principales desafíos de la educación dominicana es garantizar que los estudiantes comprendan lo que leen.

"Un elemento fundamental es enseñar lectura comprensiva. Los niños, los adolescentes, tienen que comprender lo que leen; porque si no comprenden, son analfabetos funcionales", afirmó.

Como parte de esa propuesta, planteó impulsar la creación de bibliotecas escolares en todo el país, fortalecer el uso de diccionarios y otras herramientas para ampliar el vocabulario, así como promover un modelo educativo que involucre a docentes, familias y la sociedad en la formación de estudiantes con hábitos permanentes de lectura y pensamiento crítico.

Fernández también sostuvo que la educación del siglo XXI debe combinar el dominio de las nuevas tecnologías con competencias como la alfabetización digital, el aprendizaje de un segundo idioma, la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, habilidades que consideró indispensables para la economía del conocimiento.

Compromiso con la educación

Durante su visita al centro educativo, Fernández expresó su admiración por el proyecto City of Hope, al destacar el trabajo que realiza en favor de jóvenes de escasos recursos.

"Yo me siento altamente impresionado; yo no esperaba encontrar un lugar como este y ahora la tentación es quedarse", manifestó tras recorrer las instalaciones.

Asimismo, informó que el exsuperintendente de Educación del estado de California, Alan Bersin, visitará próximamente el centro luego de expresar su interés en colaborar con la institución.

En el acto, Fernández también asumió el compromiso de apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad y prometió la asignación de 200 becas completas para jóvenes de Ciudad de la Esperanza.

"El compromiso ya está. Los dos compromisos: el primero en mi condición de desempleado y el segundo en condición de presidente electo", dijo al responder a una solicitud presentada por estudiantes del centro.

Al concluir su intervención, sostuvo que el país debe preparar su sistema educativo para la revolución del conocimiento fortaleciendo capacidades que, a su juicio, ninguna tecnología podrá reemplazar, entre ellas la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la creatividad y los valores.