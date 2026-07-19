Danilo Medina: "No existe forma de que se detenga el triunfo del PLD"

Danilo Medina, presidente del PLD y expresidente de la República (c), durante el acto en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que esa organización ganará las próximas elecciones y afirmó que su avance político no podrá ser detenido.

La declaración fue ofrecida durante un acto de juramentación de nuevos miembros celebrado en el distrito municipal de Cutupú, en La Vega, donde el dirigente político tomó juramento a personas que se integran al partido por primera vez, a exmilitantes que retornan mediante el programa "De Vuelta a Casa" y a dirigentes provenientes de otras organizaciones políticas.

"No existe forma alguna de que se detenga el triunfo del PLD, ni con dinero ni con trampa", manifestó Medina ante los asistentes, conforme a una nota de prensa compartida este domingo por el partido.

El también exmandatario atribuyó el crecimiento del partido al trabajo de su dirigencia y al respaldo que, según afirmó, recibe de ciudadanos que consideran que durante los gobiernos peledeístas el país tenía mejores condiciones de vida.

Durante su discurso, Medina dijo a los nuevos integrantes que en el PLD el crecimiento político depende del talento y del trabajo, al tiempo que los exhortó a contribuir con el fortalecimiento de la organización de cara a los próximos comicios.

"Sepan que el PLD no detiene el crecimiento político de sus miembros y dirigentes. Aquí se premia el talento y el trabajo, que son los únicos límites que presentamos para su crecimiento" Danilo Medina Presidente del PLD “

Critica al Gobierno

Al término de la actividad, Medina fue abordado por periodistas locales y cuestionó el manejo económico de la actual administración.

Sostuvo que el Gobierno ha incrementado la deuda pública, elevado el pago de intereses y aumentado el gasto corriente, sin que esos recursos, según dijo, se traduzcan en mejoras para la población.

Dirigencia presente

En la actividad participaron el secretario general del PLD, Johnny Pujols; la vicepresidenta de la organización, Zoraima Cuello; el secretario de Organización, Mayobanex Escoto, así como dirigentes municipales y provinciales.

El presidente provincial del PLD, Bolívar Marte, calificó como masiva la asistencia al acto y afirmó que la presencia de Medina refleja el respaldo que mantiene el partido en la provincia de La Vega.