Leonel: Gobierno justificó reforma fiscal pese a tener carbón y gas a US$69

Leonel Fernández durante su intervención en un acto de juramentación de nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, celebrado este domingo en el Palacio de Baloncesto Fabio Rafael González, en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó el domingo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) justificó la reforma fiscal y el incremento de la tarifa eléctrica con el alza internacional de los combustibles, pese a que había contratado el carbón y el gas natural mediante acuerdos de largo plazo a un precio fijo de 69 dólares.

Fernández sostuvo que las propias autoridades informaron que ambos combustibles fueron contratados a ese precio fijo, incluso cuando en el mercado internacional pudieran alcanzar los 100 o 115 dólares.

"Nos están engañando. Ahora nos dan apagones y nos aumentan la tarifa eléctrica cuando el combustible fue contratado a precio fijo. Eso es inaceptable e intolerable para el pueblo dominicano", manifestó durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes celebrado en el Palacio de Baloncesto Fabio Rafael González, en Puerto Plata.

En ese contexto, cuestionó las alzas en el servicio eléctrico y preguntó: "¿Por qué aumentan la tarifa eléctrica? ¿Por qué hay tantos apagones?". Sostuvo que esas medidas afectan directamente a la población y agravan las dificultades económicas que enfrentan miles de familias dominicanas.

El expresidente aseguró que la República Dominicana atraviesa un profundo malestar social provocado por el deterioro de las condiciones económicas de las familias.

"Si hoy le preguntamos al pueblo dominicano qué es lo que más le afecta, la respuesta es inmediata: el alto costo de la vida", expresó, al señalar que desde 2020 han aumentado los precios del arroz, la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, los huevos, el aceite, el plátano y otros productos esenciales, reduciendo significativamente el poder adquisitivo de los hogares.

Asimismo, recordó que mientras la canasta familiar ronda los 50 mil pesos, miles de trabajadores apenas perciben salarios mínimos de 30 mil pesos en las grandes empresas y de 17 mil pesos en las pequeñas, medianas y microempresas, situación que, afirmó, está deteriorando la calidad de vida de la población.

Añadió que otra de las principales preocupaciones que escucha durante sus recorridos por el país es la falta de circulante en la economía. Señaló que comerciantes, dueños de colmados, supermercados, pequeños empresarios y ciudadanos le expresan con frecuencia que las ventas continúan disminuyendo porque "no hay dinero en las calles", pese a que, según dijo, el Gobierno ha administrado la mayor cantidad de recursos públicos de la historia nacional.

A su juicio, esa situación refleja el deterioro de la actividad económica y afecta directamente el sustento de miles de familias dominicanas.

Durante la actividad también intervino el comunicador Amaurys Vélez Díaz (DJ Vélez), quien describió el sentir de la población ante la situación económica del país.

"El pueblo dominicano no está viviendo, se le nota la tristeza; el pueblo está sobreviviendo, se ha tenido que acostumbrar a la tortura", expresó.

En el acto fueron juramentados la exregidora del distrito municipal de Río Grande, Risaína Martínez; el exregidor de Cabarete Juan Cabral Delgado; Santiago Céspedes Adames, expresidente del intermedio La Catalina; Amaurys Vélez Díaz (DJ Vélez), además de Juan Alenis Vásquez, Apolinar Salas Francisco, Delis Aníbal Mota, Heriberto Valdez, Juan Montilla, Lilian Geta Darío Peralta, Adalberto Cruz, Rubén de los Santos, Josefina Martínez, Pedro Montero e Isdán Carlos Morris Thomas.

Asimismo, decenas de jóvenes de distintos municipios de Puerto Plata pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo.