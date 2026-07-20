PLD denuncia abandono del programa de preinspección habría llevado al bloqueo del mango en EE. UU.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, lee la declaración sobre la situación del sector agropecuario, acompañado por integrantes del equipo agropecuario de la organización. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó este lunes la suspensión de las importaciones de mango dominicano por parte de Estados Unidos al abandono del Programa de Preinspección de la Mosca de la Fruta del Mango, una iniciativa que, según afirmó, fue creada en 2016 para facilitar el acceso de esa fruta al mercado estadounidense.

En un comunicado, la organización política sostuvo que el Ministerio de Agricultura dejó de dar continuidad al programa, lo que, a su juicio, derivó en la suspensión de las importaciones y podría representar pérdidas superiores a los US$20 millones para los productores.

Tras conocerse la medida, el Ministerio de Agricultura informó que adoptó una serie de acciones para fortalecer las exportaciones de mango y anunció la reactivación de los protocolos de preinspección, luego de que el Servicio de Inspección para Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) advirtiera desde 2023 sobre debilidades fitosanitarias.

Entre las medidas figuran la designación de un nuevo coordinador del programa de monitoreo de la mosca de la fruta, la revisión del 100 % de las trampas y la elaboración de un plan de acción correctivo.

La institución también señaló que, al momento de adoptarse las nuevas medidas, ya se había exportado entre el 85 % y el 90 % de la variedad cáscara amarilla hacia Estados Unidos, por lo que restaba aproximadamente un 10 % de la cosecha, mientras que las exportaciones al mercado europeo continúan desarrollándose con normalidad.

El PLD afirmó que la situación afecta a productores de Peravia, San Cristóbal, San Juan, Bahoruco, Barahona, Espaillat, El Seibo y otras provincias, y sostuvo que la precariedad laboral de técnicos especializados en el control de plagas ha debilitado una de las áreas estratégicas para las exportaciones agrícolas.

Otros sectores

El partido aseguró que las mismas omisiones en materia de sanidad agropecuaria también afectaron al banano, el aguacate y la producción porcina, sectores que —afirmó— han registrado pérdidas económicas y una reducción de las exportaciones desde 2020.

Sobre el banano, sostuvo que la entrada del ácaro del bronceado provocó pérdidas para los productores y una caída de 39 % en las exportaciones entre 2021 y 2025.

Respecto a la producción porcina, atribuyó al manejo de la peste porcina africana la reducción de la producción nacional de carne de cerdo y pérdidas que, según dijo, superan los 2,100 millones de pesos para más de 5,000 productores.

Asimismo, aseguró que el retiro del apoyo a las certificaciones GlobalG.A.P. afectó las exportaciones de aguacate, las cuales, afirmó, disminuyeron en 3.2 millones de dólares este año.

Propuestas

El PLD propuso declarar una emergencia fitosanitaria nacional para el mango, el banano y los vegetales; elaborar un plan de acción para fortalecer el monitoreo de la mosca de la fruta, y reincorporar técnicos especializados cancelados desde 2020.

Además, planteó evaluar y compensar las pérdidas de los productores de mango, así como cumplir los requerimientos de APHIS para recuperar la normalidad en las exportaciones.

La declaración fue leída por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, en la que estuvo acompañado por dirigentes del área agropecuaria del partido.

La actividad fue convocada bajo el lema "PRM es el Gobierno de las Plagas", con el que la organización resumió sus críticas al manejo de la sanidad agropecuaria.