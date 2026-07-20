El PRM informa que realizó asambleas en 379 organismos partidarios

De acuerdo al PRM, las asambleas se realizaron los días 17, 18 y 19 de julio en 152 municipios, 224 distritos municipales y las tres circunscripciones del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

SEl Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó la noche de este lunes que celebró asambleas en 379 organismos partidarios como parte de su XXIV Convención Nacional Ordinaria, proceso en el que fueron aprobadas las direcciones municipales, distritales y de las circunscripciones del Distrito Nacional para el período 2026-2028.

De acuerdo con la organización política, las asambleas se realizaron los días 17, 18 y 19 de julio en 152 municipios, 224 distritos municipales y las tres circunscripciones del Distrito Nacional, alcanzando una participación del 95 % de los organismos convocados.

Una nota de prensa del partido dice que el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), Deligne Ascención, calificó de exitoso el desarrollo de las jornadas y atribuyó el resultado al compromiso de la dirigencia y de las bases del partido.

El dirigente afirmó que las asambleas transcurrieron en un ambiente de armonía y organización, al tiempo que aseguró que el proceso fortalece la estructura interna del PRM de cara a los próximos retos políticos.

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La organización informó que el calendario de la convención continuará el próximo fin de semana con la celebración de las convenciones provinciales de delegados, seguidas posteriormente por las convenciones zonales.

El proceso forma parte de la Convención Nacional Orlando Jorge Mera, que, de acuerdo con el cronograma del partido, concluirá el 9 de agosto con la aprobación de la dirección nacional del PRM y finalizará el 5 de septiembre con la proclamación y juramentación de las nuevas autoridades nacionales