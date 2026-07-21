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Julio César Valentín
Julio César Valentín

Partido de Julio César Valentín comienza proceso de reorganización

Justicia Social está realizando recorridos por el país

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    Partido de Julio César Valentín comienza proceso de reorganización
    (i) Julio César Valentín, presidente del partido, en una de sus actividades políticas. (FUENTE EXTERNA)

    El Partido Justicia Social (PJS), cuyo presidente es Julio César Valentín, inició un proceso de reorganización y fortalecimiento de su estructura política con el objetivo de consolidar su presencia de cara a las elecciones de 2028.

    Así lo informó este martes José Monegro Gavilán, miembro de la Dirección Nacional de la organización, quien explicó que Julio César Valentín y el secretario general, Anyolino Germosén, desarrollan un recorrido por distintas provincias del país, comenzando por las demarcaciones donde la organización obtuvo mejores resultados en los comicios de 2024.

    Monegro recordó que el PJS, surgido tras la salida de Valentín del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alcanzó en las pasadas elecciones 13 alcaldías, 35 regidurías, 10 vicealcaldías y una diputación al Parlamento Centroamericano.

    Destaca apoyo a Abinader en elecciones 

    El dirigente también afirmó que la organización aportó más de 50,000 votos a la candidatura presidencial de Luis Abinader, siendo, según dijo, el partido aliado que más contribuyó a la reelección del mandatario.

    En cuanto a la gestión municipal, destacó las administraciones encabezadas por dirigentes del PJS en Azua, Tamboril, Hato del Yaque y Jánico, las cuales calificó como referentes de transparencia y buena administración.

    Asimismo, valoró la labor de Julio César Valentín al frente de la Superintendencia de Bancos, al señalar que su gestión ha impulsado mejoras en los procesos, la digitalización y la prestación de servicios de la institución, además de obtener altas calificaciones en materia de transparencia gubernamental.

    Las declaraciones fueron ofrecidas por Monegro Gavilán en el marco de las actividades de reorganización que desarrolla el partido en distintas provincias del país.

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