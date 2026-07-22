El PLD escoge a Ydania Doñé vocera en la Cámara de Diputados y de inmediato le entra al gobierno

La diputada Ydenia Doñé fue escogida este miércoles como nueva vocera del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados para el período legislativo 2026-2027 y, tras su elección, aprovechó su primera intervención para lanzar fuertes críticas contra el Gobierno.

Doñé, quien asumirá la vocería a partir del próximo 16 de agosto en sustitución de Gustavo Sánchez, afirmó que el país enfrenta problemas como el alto costo de la vida y la delincuencia, al tiempo que aseguró que el PLD trabajará para regresar al poder en las elecciones de 2028.

"Vamos a trabajar por un mejor país y por un mejor Partido de la Liberación Dominicana para que en el 2028 vuelva a asumir los destinos de este país, porque este desgobierno que tenemos hay que darle para afuera. No puede seguir el alto costo de la vida, no puede seguir la delincuencia", expresó.

La legisladora de San Cristóbal agradeció el respaldo de la dirigencia y de sus compañeros diputados, destacando que su elección fue unánime. Asimismo, rechazó que su designación fuera producto de una improvisación.

"No soy una improvisada en el PLD. Nací en este partido y aquí me he formado, aquí he trabajado. He ocupado varias posiciones; soy diputada por tres períodos y fui regidora de San Cristóbal", sostuvo.

Doñé explicó que, desde la vocería, tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos del bloque legislativo y dirigir la agenda parlamentaria de los diputados peledeístas, asegurando que impulsarán las iniciativas que consideren beneficiosas para el país.

Con su elección, Doñé se convierte en la segunda mujer en la historia del PLD en ocupar la vocería de la bancada en la Cámara de Diputados. La primera fue Ana Isabel Bonilla, durante el período legislativo 2001-2002.

Además de Doñé, el bloque peledeísta escogió a Saulo Vega como vicevocero y a Damaris Vásquez como secretaria de la bancada. Los tres asumirán sus funciones el próximo 16 de agosto, cuando inicie el nuevo período legislativo.