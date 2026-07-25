Danilo Medina asegura que el PLD volverá al poder en 2028 y manda a peledeístas a la calle

Danilo Medina durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes y simpatizantes en San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, este 25 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este sábado que esa organización política ganará las elecciones presidenciales de 2028 y aseguró que el pueblo dominicano está reclamando su regreso al poder ante el incremento del costo de la vida.

Durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes y simpatizantes en el municipio de San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, Medina sostuvo que el crecimiento del PLD y el respaldo ciudadano evidencian que la organización política se encuentra en condiciones de retornar al Gobierno.

"Estamos demostrando que el PLD va a ganar las próximas elecciones. Vamos a ganar. En este momento estamos compitiendo por el primer lugar de la simpatía electoral en todo el territorio nacional", expresó.

El exmandatario (2012-2020) afirmó que, pese a los intentos de debilitar a esa organización opositora tras su salida del Gobierno, el PLD ha demostrado fortaleza política.

"Mucha gente pensó que iban a destruir al Partido de la Liberación Dominicana haciendo expedientes a los dirigentes de la organización, pero el PLD está demostrando que somos un partido duro de matar. No va a ser fácil vencer al Partido de la Liberación Dominicana", agregó.

"La gente del país está desengañada"

Medina aseguró que el Gobierno ha perdido sensibilidad hacia los sectores más vulnerables. Indicó: "La gente del país está desengañada. Llevaron al Palacio Nacional a un equipo de gobierno que no tiene la mínima simpatía por la gente que necesita la mano amiga del Estado".

El expresidente sostuvo que el incremento del costo de la vida ha provocado un deterioro en la alimentación de miles de hogares y cuestionó el discurso oficial sobre la erradicación del hambre.

"La gente hoy está dejando de comer tres veces al día. Mucha gente, incluso de clase media, ya solo hace dos comidas al día y probablemente una, porque no tiene ingresos para comprar las cosas que necesita", agregó.

Comparación de precios de la canasta básica

Como parte de sus críticas, Medina comparó los precios de los principales productos de la canasta básica durante sus administraciones con los actuales y señaló aumentos en alimentos como el arroz, el pollo, la carne de cerdo, la carne de res, los huevos y los plátanos.

"Prometieron bajar los precios de 80 productos de la canasta básica y lo que han hecho es todo lo contrario: disparar los precios, que hoy están cerca de los 50 mil pesos para una familia", dijo.

También cuestionó los resultados del Gobierno en materia de combate al hambre y afirmó que las políticas implementadas durante las administraciones del PLD tuvieron un impacto directo en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria.

"¿Dónde está el plan para disminuir la pobreza? ¿Dónde está el plan para que haya Hambre Cero? El plan para eliminar el hambre lo establecimos nosotros desde que llegamos al Gobierno, dignificando a los más pobres en los campos del país, financiando la producción agrícola en todos los rincones del país y poniendo en manos de los que menos tenían actividades para que pudieran generar recursos y vivir con dignidad".

El presidente del PLD explicó que esa estrategia también incluyó la implementación de la Jornada Escolar Extendida, las estancias infantiles y los programas de alimentación escolar, con el propósito de garantizar desayuno, almuerzo y merienda a los estudiantes, facilitar la inserción laboral de las madres y asegurar una adecuada nutrición durante la primera infancia.

Asimismo, recordó la construcción y modernización de hospitales, la eliminación de las cuotas de recuperación, el fortalecimiento de la atención primaria y la creación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 como parte de las políticas públicas impulsadas durante sus administraciones para mejorar la calidad de vida de la población.

Llamado a las calles

Medina exhortó a la dirigencia peledeísta a continuar los esfuerzos, recorriendo los barrios y las comunidades para ampliar la base de apoyo del partido.

Recordó que durante la más reciente jornada nacional más de 10,000 personas se inscribieron para respaldar al PLD y llamó a cada dirigente a convencer a familiares, amigos y vecinos de trabajar por el retorno de la organización al poder.

Al concluir su discurso, el dirigente político aseguró que el respaldo ciudadano al PLD continúa creciendo debido a que, según afirmó, la organización posee el legado de gobierno más importante del país.

"No tengan vergüenza de salir a la calle a defender al PLD, porque el PLD lo hizo mejor que todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana. No hay un partido que tenga a su favor una obra de gobierno más formidable que el PLD en educación, en salud, en seguridad social, en energía eléctrica, en agropecuaria y en todos los sectores de la producción; el PLD lo hizo mejor que todos juntos en la República Dominicana", resaltó.

En la actividad acompañaron al presidente del PLD el secretario general, Johnny Pujols; la vicepresidenta del partido, Zoraima Cuello; los miembros del Comité Político Carlos Pared, Miriam Cabral y Alejandro Montás; el enlace provincial, Diego Aquino; el presidente provincial, Julio César Díaz; el presidente municipal, Arismendi Mercedes; el miembro del Comité Central Andrés de las Mercedes; la titular de Equidad y Género, Cristina Rodríguez; el titular de Inclusión, Junior Fructuoso; así como José Lozano, Chary Mustafá, dirigentes provinciales y municipales, y decenas de nuevos juramentados.

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