—Me cuentan que te tomó mucho tiempo para cambiarte y parecerte a mí —le dijo Leonel Fernández a su hijo Omar.

—Me tomó un rato, pero uno como que se acostumbra a esto —respondió el senador Omar Fernández con una sonrisa que aparentó mucho más que una simple línea de guion.

Con esta frase, cargada de simbolismo y percibida como un sutil guiño a sus futuras aspiraciones presidenciales, el joven legislador cerró una dinámica de intercambio de roles con su padre, el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, con motivo de celebrarse este domingo el Día del Padre en la República Dominicana.

La jornada, capturada en un video publicado en Instagram que desborda complicidad, permitió ver a un Omar asumiendo el papel del "Líder", mientras que Leonel se ponía en los zapatos del senador de la capital.

Ambos acostumbran a protagonizar videos en ocasiones específicas que reflejan la dinámica política entre padre e hijo.

Desde el inicio, el "nuevo presidente" impuso su estilo, aunque tuvo que lidiar con los detalles cotidianos de su progenitor: mientras Omar prefiere el café negro, tuvo que aceptar que Leonel lo toma invariablemente con leche.

Intercambio de roles

En su faceta como presidente del partido Fuerza del Pueblo por un día, Omar se vio inmerso en la agenda política, simulando incluso la juramentación de nuevos miembros en la organización política con la emblemática frase: "Si así lo hicieren, que Dios y el pueblo los premien".

La dinámica no solo fue política; también hubo espacio para el contraste generacional cuando Leonel, intentando imitar la rutina de estudio de su hijo, admitió que le resultaba difícil concentrarse con la música bailable que Omar utiliza para concentrarse.

El tono jocoso se mantuvo hasta el final, cuando Leonel, recuperando su rol de padre, le reclamó a Omar que le devolviera su corbata y, como colofón, tarareó la canción que Omar escucha para concentrarse.

Reflexiones sobre la paternidad

Sin embargo, detrás de las risas y la dinámica familiar, quedó flotando en el aire esa confesión de Omar sobre la facilidad de adaptarse al traje de líder, un mensaje que resuena con fuerza en el tablero político dominicano.

Al finalizar el encuentro, Omar envió un mensaje de reflexión, instando a los hijos a respetar y demostrar cariño a sus padres, y destacó la responsabilidad y abnegación que caracteriza a muchos padres dominicanos.