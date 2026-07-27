El PLD denuncia deterioro en hospitales y falta de medicamentos de alto costo

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la rueda de prensa del 27 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por las condiciones de la red pública hospitalaria, que denuncian tiene un déficit de medicamentos, personal, equipos, además de limitaciones en la prestación de servicios.

Rafael Gónzalez, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que la organización política atribuye la situación a deficiencias de planificación y gestión del Gobierno y solicitó la presentación de un plan nacional de recuperación hospitalaria con metas, cronograma, presupuesto y mecanismos de rendición de cuentas.

Entre sus principales reclamos, el PLD citó las dificultades que enfrentan pacientes para acceder a medicamentos de alto costo. Según la organización, alrededor de 5,400 personas permanecen en lista de espera para recibir estos tratamientos.

El partido indicó que entre los afectados figuran al menos 69 pacientes diagnosticados con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, quienes, según afirmó, esperan desde 2024 por los medicamentos requeridos para tratar sus condiciones.

Denuncian dificultades en otros centros

El especialista criticó que decenas de hospitales registran niveles críticos de desempeño en áreas relacionadas con la gestión clínica, la calidad de los servicios y la administración hospitalaria.

"Los propios indicadores oficiales confirman el deterioro. De acuerdo con el SISMAP Salud, 83 hospitales presentan niveles críticos de desempeño en áreas tan sensibles como gestión clínica, calidad de los servicios y administración hospitalaria", manifestó.

Como ejemplo, mencionó centros de salud de Haina, donde aseguró que la falta de personal e insumos limita los servicios y aumenta la carga laboral de los trabajadores disponibles.

Asimismo, expresó preocupación por denuncias de profesionales de la salud que aseguran haber recibido presiones al advertir sobre las condiciones de algunos centros hospitalarios.

La organización sostuvo que el personal sanitario debe contar con garantías para comunicar deficiencias y riesgos identificados durante el ejercicio de sus funciones, sin temor a posibles represalias.

Hospital Gautier al borde del colapso

El PLD señaló al Hospital Salvador B. Gautier como uno de los centros que presenta mayores dificultades. De acuerdo con la organización, de los diez quirófanos disponibles, actualmente funcionan cinco.

También denunció que la unidad de hemodinamia permanece cerrada y que existen equipos fuera de servicio, insuficiencia de insumos, limitaciones de personal y problemas con el suministro de agua en algunas áreas sanitarias.

González cuestionó, además, la respuesta de las autoridades ante las condiciones del hospital. Indicó que, en lugar de un plan de reorganización y redistribución de los servicios, se ha planteado públicamente el desalojo del centro.

La agrupación política comparó esta situación con el proceso de intervención hospitalaria desarrollado entre 2012 y 2020, cuando, según explicó, se aplicó una programación gradual para desocupar instalaciones y redistribuir servicios con el propósito de reducir el impacto sobre los pacientes.

Acceso a medicamentos de alto costo

El PLD presentó el caso de Julia Luperón, de 39 años, quien, según la organización, lleva cuatro meses ingresada en el Hospital Salvador B. Gautier a la espera de un medicamento requerido para continuar su tratamiento.

De acuerdo con el partido, médicos del centro han organizado colectas para intentar obtener el fármaco mientras la paciente espera una respuesta del sistema público.

La organización también cuestionó los cambios dirigidos a centralizar en la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) la administración de mayores recursos provenientes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

A juicio del PLD, las autoridades deben explicar de qué manera esos cambios contribuirán a mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos y tratamientos requeridos.

PLD plantea cinco medidas

Ante esta situación, el PLD solicitó al Gobierno:

Garantizar el suministro continuo de medicamentos de alto costo para todos los pacientes que dependen de ellos.

Presentar un plan nacional de recuperación hospitalaria con metas verificables, cronograma, presupuesto y mecanismos de rendición de cuentas.

Reactivar las áreas hospitalarias que hoy permanecen fuera de servicio y transparentar el estado de los equipos médicos de la red pública.

Proteger el derecho del personal médico y sanitario a denunciar deficiencias sin temor a represalias.

Publicar periódicamente los indicadores de desempeño de la red hospitalaria y las acciones adoptadas para corregir las deficiencias identificadas.

Leer más La definición del candidato presidencial del PLD vuelve al Tribunal Superior Electoral