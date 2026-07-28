FP: salir del mapa del hambre no borra que 4.7 millones tienen dificultades para alimentarse

"El Gobierno oculta otros datos ofrecidos por la FAO en el mismo informe", afirmó Onofre Rojas durante una rueda de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo cuestionó este martes el discurso oficial sobre la salida de República Dominicana del mapa mundial del hambre y aseguró que ese logro contrasta con los 4.7 millones de personas que todavía enfrentan dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y nutritivos.

Onofre Rojas, titular de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales de la organización opositora, sostuvo que el Gobierno ha resaltado la reducción de la subalimentación por debajo del 2.5 %, pero ha omitido otros indicadores contenidos en el mismo informe de las Naciones Unidas.

"El Gobierno oculta otros datos ofrecidos por la FAO en el mismo informe", afirmó Rojas durante una rueda de prensa.

La cifra citada por el dirigente está contenida en la edición de 2026 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como SOFI y elaborado por la FAO, el FIDA, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. La edición más reciente fue presentada el 21 de julio de 2026.

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De acuerdo con los datos correspondientes al período 2023-2025, el 41.3 % de la población dominicana experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, equivalente a aproximadamente 4.7 millones de personas. Dentro de ese grupo, el 16.4 %, cerca de 1.9 millones, se encontraba en la categoría grave.

La cifra de 4.7 millones no significa que todas esas personas hayan permanecido sin comer o padezcan hambre crónica.

La inseguridad alimentaria moderada puede implicar incertidumbre sobre la posibilidad de conseguir alimentos, disminución de la calidad de la dieta, reducción de las porciones o alteraciones en los hábitos de alimentación por falta de dinero u otros recursos.

La categoría grave corresponde a situaciones en las que las personas pueden haberse quedado sin alimentos, haber pasado hambre o, en casos extremos, permanecer uno o más días sin comer. La FAO mide estas experiencias mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria.

Este indicador es distinto a la prevalencia de subalimentación utilizada para confeccionar el mapa del hambre. La subalimentación mide si el consumo habitual de energía alimentaria resulta insuficiente para mantener una vida normal, activa y saludable.

República Dominicana redujo ese último indicador desde el 21.3 % registrado entre 2004 y 2006 hasta menos del 2.5 % en el período 2023-2025. Ese descenso permitió que el país saliera del mapa del hambre y fuera reconocido públicamente por el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Rojas reconoció que se trata de un avance, pero atribuyó el resultado a políticas ejecutadas durante varias administraciones.

"Alcanzar este logro es el resultado de un esfuerzo sostenido en los últimos treinta años", expresó.

FP cuestiona costo de los alimentos

El dirigente vinculó la inseguridad alimentaria con el incremento del costo de vida y afirmó que muchas familias deben reducir sus raciones, sustituir productos por otros de menor calidad o enfrentar incertidumbre sobre su próxima comida.

Según datos atribuidos al Banco Central, el costo promedio de la canasta familiar se situó en RD$49,268.36 en mayo de 2026.

En junio, la inflación interanual alcanzó el 5.67 %, por encima del límite superior del rango meta del Banco Central. El organismo explicó que el resultado estuvo impulsado, entre otros factores, por aumentos en los combustibles y en alimentos de fuerte consumo, como el pollo fresco.

Fuerza del Pueblo también cuestionó la Ley 6-22, aprobada en 2022 para aplicar temporalmente una tasa arancelaria de cero a determinados alimentos importados.

Rojas alegó que la medida facilitó el ingreso masivo de mercancías, perjudicó a productores agropecuarios y favoreció a grupos importadores. Esa valoración corresponde al partido opositor.

La ley tuvo una vigencia de seis meses y autorizó a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias a establecer límites y cuotas. El texto también ordenaba incluir a representantes de los sectores productivos en las discusiones sobre la administración de las importaciones.

Rojas pidió al Gobierno revisar las políticas de apoyo al campo, fortalecer la producción agropecuaria y reducir gradualmente las importaciones de rubros que puedan competir directamente con los productores nacionales.

El planteamiento de Fuerza del Pueblo expone las dos caras del último informe: República Dominicana logró reducir el hambre crónica hasta un mínimo histórico, pero cuatro de cada diez habitantes todavía enfrentan algún grado de incertidumbre o limitación para conseguir alimentos suficientes y de calidad.