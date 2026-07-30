Diputada denuncia lentitud y falta de seguridad en obras de la Línea 1-B del metro

Columnas para la extensión de la Línea 1 de Metro de Santo Domingo en Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

La diputada Dulce Rojas demandó la agilización de los trabajos de construcción de la extensión de la línea 1-B del Metro de Santo Domingo, al atribuir la lentitud del proyecto a deficiencias en la gestión de las autoridades, falta de planificación y "debilidades en los estudios de uso de suelo" realizados para su ejecución.

La legisladora afirmó que esas deficiencias quedaron evidenciadas con la paralización de los trabajos durante varios meses en 2025, así como por la ejecución de un plan de construcción que, a su juicio, ha estado marcado por múltiples fallas.

"La obra no tiene señalización ni ningún método de seguridad vial. Las columnas están construidas en medio de la avenida sin ninguna medida de seguridad, poniendo en peligro la vida de la gente", expresó la representante de Santo Domingo Norte por el partido Fuerza del Pueblo.

Sostuvo que la lentitud en la ejecución de la línea 1-B del metro, proyecto a cargo de la Empresa Metropolitana de Transporte, responde a una "deficiente gestión gubernamental" que, según afirmó, ha afectado la economía de Villa Mella, perjudicando a comerciantes y reduciendo la calidad de vida de los residentes.

La representante del Partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados cuestionó que una obra iniciada en marzo de 2024, cuya inauguración fue prometida por el presidente Luis Abinader para marzo de 2027, no presente, a julio de 2026, avances que permitan proyectar su entrega dentro del plazo anunciado.

También criticó que, transcurridos más de dos años desde el inicio del proyecto, las autoridades aún no hayan construido la primera estación de la Línea 1-B del metro y censuró que en la entrada de Mata Los Indios, donde está prevista la terminal del recorrido, todavía no se hayan levantado las columnas correspondientes a la última estación.

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Una obra prioritaria

Pese a sus cuestionamientos, Rojas consideró que la construcción de la extensión del metro constituye una obra prioritaria y beneficiosa para Santo Domingo Norte, al entender que contribuirá a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

Exhortó al Gobierno a acelerar los trabajos para garantizar su conclusión en el menor tiempo posible.