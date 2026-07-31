El PRM escogerá por aclamación a sus nuevas autoridades el 9 de agosto

El presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña junto a los principales dirigentes del PRM durante una reunión del Comité Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que escogerá por aclamación a sus nuevas autoridades nacionales para el período 2026-2028 durante la Asamblea Nacional de Delegados, convocada para el próximo domingo 9 de agosto.

La decisión está contenida en la convocatoria emitida este viernes por la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), que establece que los miembros del Comité Nacional, en su condición de delegados, aprobarán mediante voto por aclamación a los titulares de la presidencia, las vicepresidencias, la secretaría general y las subsecretarías generales del partido.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) convoca a todos los delegados a la Asamblea Nacional de Delegados, en cumplimiento de los Estatutos del partido y las disposiciones legales vigentes.



Domingo 9 de agosto de 2026

9:00 AM

Carpa del Hotel Sheraton, Sto. Dgo. pic.twitter.com/HKz8n8y4bx — PRM (@PRM_Oficial) July 31, 2026

La asamblea se celebrará a las 9:00 de la mañana en el Hotel Sheraton. Inicialmente, la elección estaba prevista para el 2 de agosto, pero la organización modificó la fecha.

Para este proceso, el PRM presentará una plancha única, por lo que no habrá competencia interna para los principales cargos de dirección.

Actualmente, la presidencia del partido la ocupa José Ignacio Paliza y la secretaría general, Carolina Mejía.

Presidente

En el caso de la presidencia, dirigentes del oficialismo han planteado que el presidente Luis Abinader asuma la dirección del partido. Hasta el momento, el mandatario no ha informado si aceptará la propuesta.

Para la secretaría general han sido mencionados Jean Luis Rodríguez, el diputado Eugenio Cedeño y el viceministro administrativo de la Presidencia, Juan Garrigó Mejía.