Fuerza del Pueblo entrena a sus secretarías para reforzar oposición con datos económicos

Secretaría General de la Fuerza del Pueblo realiza taller sobre comunicación y análisis económico. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo empezó un programa de capacitación para que sus secretarías temáticas utilicen los indicadores económicos y los asuntos prioritarios de la agenda nacional como base de sus críticas y propuestas frente al Gobierno.

La primera jornada fue celebrada el jueves 30 de julio y reunió a cerca de 50 responsables de áreas especializadas del partido. El taller estuvo centrado en comunicación y análisis económico, como parte de una estrategia dirigida a fortalecer la presencia pública de la organización y sustentar sus posiciones con datos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-115544-am-1-739abcd9.jpeg El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos. (FUENTE EXTERNA)

Capacitación en indicadores económicos

La conferencia principal fue impartida por el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, quien explicó métodos para interpretar y comunicar indicadores relacionados con el crecimiento, las finanzas públicas y otros componentes de la economía dominicana.

Ng Cortiñas asumió esa secretaría a principios de julio con el mandato de formular propuestas, analizar el desempeño económico y contribuir a la elaboración de los lineamientos programáticos de la Fuerza del Pueblo. Desde entonces, ha cuestionado la política fiscal y la ejecución del gasto público del Gobierno.

Durante el encuentro, los participantes recibieron herramientas para convertir la información económica en argumentos dirigidos al debate público. El partido explicó que procura ejercer una oposición "responsable, técnica y fundamentada", capaz de relacionar sus pronunciamientos con los efectos que las decisiones gubernamentales tienen sobre la población.

La nota remitida por la organización, sin embargo, no detalló cuáles indicadores fueron analizados, qué conclusiones surgieron del taller ni las propuestas económicas concretas que serán promovidas por las distintas secretarías.

Parte de una reorganización interna

La actividad se produce dentro del proceso de reorganización iniciado por la Fuerza del Pueblo tras la conformación de su Secretariado Nacional, integrado por 65 dependencias distribuidas en tres grupos: secretarías orgánicas, temáticas y de relación entre el partido y la sociedad.

La capacitación fue encabezada por el secretario general de la organización, Antonio Florián, conocido como Peñita, y el vicesecretario general César Fernández. También participaron miembros de la Dirección Política y titulares de las áreas temáticas.

Florián ocupa la Secretaría General desde la fundación de la Fuerza del Pueblo en 2019 y fue ratificado en el cargo durante el último proceso interno de la organización.

El encuentro se realizó en el salón Franklin Almeyda Rancier de la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en Santo Domingo.

La organización informó que continuará desarrollando actividades formativas para coordinar el discurso de sus distintos equipos y fortalecer su capacidad de presentar alternativas sobre los problemas nacionales.