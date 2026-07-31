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Leonel Fernández
Leonel Fernández

Leonel Fernández sostendrá encuentros con sectores productivos y dirigentes en la Línea Noroeste

La agenda comenzará este viernes y se extenderá todo el fin de semana

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    Leonel Fernández sostendrá encuentros con sectores productivos y dirigentes en la Línea Noroeste
    El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, iniciará este viernes en Santiago una agenda política que continuará durante el fin de semana con un recorrido por las cuatro provincias de la Línea Noroeste: Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

    Durante el recorrido Fernández sostendrá encuentros con sectores productivos, comerciantes, dirigentes y representantes de distintos segmentos de la sociedad. La Fuerza del Pueblo informó que, además, encabezará varias actividades orientadas al fortalecimiento de la organización.

    • La agenda comenzará este viernes, a las 7:00 de la noche, con una asamblea plenaria en la Casa Club de la Asociación de Choferes, en Santiago.
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    Recorridos y juramentaciones

    El sábado, Fernández iniciará sus actividades en la provincia Montecristi con visitas y encuentros con comerciantes y empresarios en Hatillo Palma, Villa Elisa y Villa Vásquez, donde dialogará con representantes de los sectores productivos de la zona.

    • Ese mismo día, a la 1:00 de la tarde, encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Castañuelas. Posteriormente, a la 1:45 de la tarde, presidirá una juramentación en Batey Madre, sección Las Aguas, también en la provincia Montecristi.

    Más adelante, sostendrá un almuerzo y un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el municipio cabecera de Montecristi. Luego se trasladará a Dajabón, donde se reunirá con representantes de los sectores productivos de la provincia y, a las 4:00 de la tarde, encabezará un acto de juramentación de nuevos dirigentes en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero.

    Encuentros en provincias

    La agenda continuará el domingo en la provincia Santiago Rodríguez, donde sostendrá otro encuentro con representantes de los sectores productivos. A las 11:00 de la mañana, encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros en el Hotel Gran Marien, en el municipio de Sabaneta.

    Posteriormente, continuará su recorrido hacia la provincia Valverde, donde se reunirá con representantes de los sectores productivos y sociales en el municipio de Mao. Más tarde, a las 4:00 de la tarde, encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el Club Quisqueya, en Santa Cruz de Mao, con el que concluirá su agenda política del fin de semana.

     
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