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Gonzalo Castillo
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Equipo de Gonzalo Castillo refuerza su estructura política en Barahona

Dirigentes y militantes definen estrategias para fortalecer el trabajo territorial de cara al proceso interno del PLD del 18 de octubre

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    Equipo de Gonzalo Castillo refuerza su estructura política en Barahona
    Los dirigentes expresaron su confianza en que el trabajo de organización permitirá fortalecer el respaldo a Gonzalo Castillo. (FUENTE EXTERNA)

    El equipo político que respalda las aspiraciones presidenciales de Gonzalo Castillo realizó un encuentro en Barahona para definir estrategias organizativas de cara al proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pautado para el próximo 18 de octubre.

    La actividad, encabezada por el supervisor de campaña de la Región Enriquillo, Rafael Méndez (Fefelo), reunió a dirigentes, coordinadores y militantes, quienes acordaron intensificar las visitas y contactos directos con las bases peledeístas en los distintos sectores del municipio, refiere una nota de prensa.

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    • Durante la jornada también fue juramentado José Antonio Coiscou (Cucho), quien retornó al PLD tras militar en la Fuerza del Pueblo.

    Los dirigentes expresaron su confianza en que el trabajo de organización y movilización permitirá fortalecer el respaldo a Gonzalo Castillo de cara al proceso interno del partido.

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