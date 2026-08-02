Fuerza del Pueblo designa coordinadora sector Externo

Érika Tavares, quien asumió la coordinación del Sector Externo de la Fuerza del Pueblo en la provincia Barahona este domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Erika Tavares asumió la coordinación del Sector Externo de la Fuerza del Pueblo en la provincia Barahona, desde donde tendrá la responsabilidad de ampliar la participación de ciudadanos independientes y fortalecer el respaldo al proyecto presidencial de Leonel Fernández con miras a las elecciones de 2028.

Durante el acto de juramentación, Tavares definió su nueva función como un compromiso político y ciudadano con el desarrollo y el bienestar de la República Dominicana.

La dirigente afirmó que orientará sus esfuerzos a integrar profesionales, empresarios, emprendedores, jóvenes y otros sectores de la sociedad que no necesariamente militan en organizaciones políticas, pero que comparten propuestas relacionadas con la justicia social, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional.

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Fortalecimiento partidario

"Esta responsabilidad representa un compromiso patriótico", expresó Tavares, quien citó los ideales de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella como referentes para su trabajo dentro de la organización opositora.

La nueva coordinadora también manifestó que trabajará para ampliar en Barahona el respaldo a las aspiraciones políticas del expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y eventual precandidato presidencial de esa organización para los comicios de 2028.

El Sector Externo funciona como una estructura destinada a captar el respaldo de ciudadanos y movimientos que apoyan una candidatura o proyecto político sin formar parte de la militancia tradicional del partido.

Tavares exhortó a los dirigentes y miembros de la Fuerza del Pueblo en Barahona a mantener un contacto permanente con las comunidades y a fortalecer la estructura territorial de la organización.

La dirección provincial del partido indicó que la designación forma parte de sus esfuerzos para ampliar la participación ciudadana y consolidar su presencia política en los municipios y distritos municipales de Barahona.

La actividad se inscribe en el proceso de organización que desarrollan los principales partidos políticos de cara al próximo ciclo electoral. La Fuerza del Pueblo procura fortalecer sus estructuras territoriales y atraer sectores independientes como parte de su estrategia para competir por la Presidencia y aumentar su representación congresual y municipal en 2028.