Leonel juramenta a exdirigentes del PRM y el PLD en la Línea Noroeste

Leonel Fernández toma juramento a exdirigentes del PRM, PLD y otras organizaciones que se integraron a la Fuerza del Pueblo durante un acto en la Línea Noroeste. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó este domingo a exdirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de otras organizaciones políticas durante un recorrido por las provincias Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Juramentaciones políticas

Entre los nuevos integrantes figura Viade Escarfuller, quien afirmó que hasta ese día se desempeñaba como presidente del PRM en la zona de los bateyes de Montecristi y coordinador de campaña de esa organización en las pasadas elecciones.

Durante el acto, Escarfuller aseguró que decidió abandonar el partido oficialista luego de ser cancelado del empleo que ocupaba, pese a que, según afirmó, encabezó la estructura política del PRM en esa demarcación y obtuvo la victoria en los seis centros de votación de la zona de los bateyes.

"Hasta el día de hoy fui presidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador de campaña de la zona de los bateyes. En las pasadas elecciones ganamos los seis centros de votación y el premio que me dio el PRM fue cancelarme a los dos meses de llegar al gobierno", expresó.

Además de Escarfuller, en Montecristi fueron juramentados otros dirigentes procedentes del PRM y de organizaciones aliadas del oficialismo, aunque la Fuerza del Pueblo no precisó la cantidad de nuevos integrantes.

En Dajabón se integraron a la Fuerza del Pueblo los exalcaldes Mártir Antonio Cabrera, quien dirigió el municipio entre 2008 y 2014, y José María Cabrera, alcalde durante el período 2004-2008, ambos del PLD. También fue juramentado Ezequiel Baldemiro Cabrera Contreras, dirigente de esa organización política en la provincia.

Mientras que en Santiago Rodríguez ingresaron a la Fuerza del Pueblo el exgobernador Andrés Ludo Génere; los excandidatos al Senado Víctor Gómez, quien aspiró por Alianza País, y Jorge Estévez, postulado por el Partido Generación de Servidores (GenS); además del dirigente de Justicia Social Elvis Lamí, organización aliada del PRM, junto a educadores, profesionales y dirigentes comunitarios de Sabaneta y Villa Los Almácigos.

Las juramentaciones formaron parte del recorrido que desarrolla Fernández por la Línea Noroeste. De acuerdo con la Fuerza del Pueblo, el también expresidente sostuvo encuentros con productores agrícolas, comerciantes, empresarios, profesionales y otros representantes de distintos sectores para conocer sus planteamientos e incorporarlos a las propuestas que la organización elabora con miras a las elecciones de 2028.

Recorrido por la Línea Noroeste