"Hablemos PRM" propone renovar el partido con mayor participación, unidad y cercanía con la ciudadanía

Entre los dirigentes y coordinadores vinculados a este esfuerzo figuraron Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, Gloria Reyes, ( FUENTE EXTERNA )

La iniciativa "Hablemos PRM" fue presentada este domingo y contiene propuestas para fortalecer el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mediante la renovación de sus estructuras, el fortalecimiento de la participación interna y una mayor cercanía con las comunidades.

El proyecto surgió, conforme a una nota de prensa, tras varios meses de recorridos, asambleas y encuentros realizados en distintas provincias del país por dirigentes, legisladores y funcionarios del partido, con el objetivo de escuchar las inquietudes, críticas y propuestas de juntas de vecinos, líderes comunitarios, clubes deportivos, organizaciones sociales y militantes perremeístas.

A partir de esas consultas fue elaborado un documento que plantea fortalecer los mecanismos de participación interna, renovar las estructuras partidarias, ampliar los espacios para jóvenes y mujeres, mejorar la comunicación con las bases y promover decisiones acordes con las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas del país.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el futuro del PRM dependerá de su capacidad para mantener una escucha permanente con la ciudadanía, interpretar los cambios que experimenta la sociedad y convertir esas demandas en propuestas y políticas públicas.

El proceso de consulta nacional concluyó en San Cristóbal, donde los participantes reafirmaron la importancia de preservar la unidad del partido y fortalecer su presencia en las comunidades.

Las propuestas enumeradas por Gloria Reyes

Necesidad de preservar la cohesión interna de la organización

interna de la organización Fortalecer los mecanismos de participación interna

de Renovar las estructuras partidarias

Ampliar los espacios para los jóvenes y las mujeres

para los jóvenes y las mujeres Mejorar la comunicación con las bases

Garantizar que las decisiones políticas respondan a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas de la República Dominicana

La iniciativa fue impulsada por dirigentes como Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, Gloria Reyes, Dío Astacio, Príamo Ramírez, Alex Díaz, Agustín Burgos, Benny Metz, Francis Almonte, Wellington Grullón, Rosa Mejía, Pedro Catrín, Monserrat Santana, Julio Peña, Wally Lewis, Ignacio Aracena y Augusto Velázquez, entre otros dirigentes nacionales y territoriales.

El pedido de Yayo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-45817-pm-a033e8bb.jpeg Eduardo -Yayo-Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio, en el acto. (FUENTE EXTERNA)

Durante la presentación del documento, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón llamó a colocar los intereses colectivos por encima de las aspiraciones individuales para fortalecer la organización, mientras que Gloria Reyes afirmó que el proceso permitió convertir las inquietudes recogidas durante el recorrido en compromisos concretos para mejorar la relación entre la dirigencia, la militancia y las comunidades.

El documento fue entregado a la dirección del PRM y puesto a disposición de la sociedad dominicana como una contribución al debate sobre el fortalecimiento institucional y el futuro de la organización política.