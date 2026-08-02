El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llamó a sus seguidores y a otros sectores de la sociedad a trabajar en la construcción de una mayoría electoral que permita sacar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del Gobierno en las elecciones de 2028.

Durante un encuentro con militantes peledeístas y dirigentes comunitarios, Martínez sostuvo que el país necesita una administración más cercana a la población, capaz de escuchar sus necesidades y convertir los recursos públicos en mejores servicios y oportunidades.

"Para lograrlo tenemos que unirnos, trabajar sin descanso y sacarlos del poder", manifestó el exalcalde de Santiago durante la actividad celebrada en la residencia de Edward Barrientos, alcalde del distrito municipal de Las Cayas, en Laguna Salada.

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Propuestas de gobierno

Martínez acusó al Gobierno de hablar "mucho" y resolver "poco", al tiempo que atribuyó a la gestión del PRM problemas como el encarecimiento de la vida, las interrupciones eléctricas, la inseguridad ciudadana y la falta de oportunidades para jóvenes y trabajadores.

Plantea priorizar educación, salud y producción

El dirigente del PLD afirmó que una eventual administración encabezada por él daría prioridad al uso eficiente de los recursos estatales y a su inversión en infraestructura, producción agropecuaria, educación, salud y programas dirigidos a las familias.

Sostuvo que las políticas educativas deben responder a las necesidades actuales del mercado laboral y contribuir a que los jóvenes reciban formación en valores y desarrollen capacidades que les permitan competir tanto en el país como en el extranjero.

También planteó garantizar el acceso oportuno a los servicios sanitarios y a los medicamentos, aunque no presentó detalles sobre las fuentes de financiamiento, los plazos o los mecanismos de ejecución de esas propuestas.

"Eso se logra con voluntad, esfuerzo, preparación y con el compromiso que siempre hemos asumido de avanzar junto a la gente, sin dejar a nadie atrás", expresó.

Contexto electoral

Martínez exhortó a la dirigencia peledeísta a intensificar el contacto con vecinos, compañeros de trabajo y organizaciones comunitarias para ampliar la base electoral del partido.

El exalcalde de Santiago ha desarrollado encuentros en distintas provincias como parte de su promoción política con miras a 2028. En junio también encabezó actividades en Montecristi, donde defendió su experiencia en el servicio público y reiteró críticas al Gobierno por la inseguridad, el costo de los alimentos y el desempleo.

La Junta Central Electoral ha programado las elecciones presidenciales y congresuales para el 21 de mayo de 2028. Antes de llegar a esos comicios, Martínez tendría que superar el proceso interno mediante el cual el PLD escogerá su candidatura presidencial.