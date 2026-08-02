Reeligen a Rosa Santos como presidenta provincial del PRM en Santiago

Tras ser reelecta, Rosa Santos (c) agradeció el respaldo recibido y afirmó que continuará trabajando por el fortalecimiento del PRM. ( FUENTE EXTERNA )

La actual gobernadora de la provincia Santiago, Rosa Santos, fue reelecta como presidenta del Comité Provincial de Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que el doctor Enrique Romero fue ratificado como secretario general, durante la XXIV Convención Nacional Ordinaria 2026 de la organización, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera.

La elección de las autoridades se realizó ayer sábado mediante una Asamblea de Delegados celebrada en la sede provincial del PRM, ubicada en la avenida Las Carreras.

De acuerdo con una nota de prensa de la organización política, en el proceso participó el 87 % de los miembros acreditados del Comité Provincial.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) estuvo representada por Ercida Díaz, enlace de Educación en Santiago, y Luis Manuel Lebrón, enlace de la Secretaría de Transformación Digital e Innovación, quienes supervisaron el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/6aa6c3ec-ba2f-4fad-abb1-fad0ceb8e031-56160e11.jpg En el proceso participó el 87 % de los miembros acreditados del Comité Provincial. (FUENTE EXTERNA)

La juramentación fue encabezada por Andrés Burgos, secretario provincial de Organización, mientras que la asamblea fue validada por el notario Luis César Rodríguez.

Tras ser reelecta, Rosa Santos agradeció el respaldo recibido y afirmó que continuará trabajando por el fortalecimiento del PRM en la provincia de Santiago.

Además, expresó que la organización debe mantener la unidad y respaldar la gestión del presidente Luis Abinader.

Por su parte, Enrique Romero manifestó que el proceso interno reflejó la participación de la dirigencia partidaria y sostuvo que el trabajo conjunto permitirá al partido afrontar los próximos procesos electorales.

En la actividad participaron el miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, Ulises Rodríguez; el presidente municipal del partido en Santiago, Andrés Cueto; el senador Daniel Rivera y el secretario municipal Federico Reynoso.

Durante la asamblea también fueron escogidos los vicepresidentes, subsecretarios y responsables de las diferentes secretarías de la dirección provincial, entre ellas Organización, Electoral, Educación y Tecnología.

Asimismo, asistieron dirigentes nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el primer vicepresidente provincial, Lucildo Gómez; el secretario provincial electoral, Marcos Rodríguez; el secretario provincial de los Frentes Sectoriales, Alexis Sosa; los diputados Dharuelly D'Aza, Nelson Marmolejos, Daysi Díaz, Fausto Domínguez, Mirna López y Dilenia Santos.

También estuvieron presentes los alcaldes César Álvarez, Juan Martínez, Noel Peralta, Eddy Báez y Eddy Rivas, así como los regidores Ana Lucía Rosario, Alfonso Durán, Moisés Moronta y Ramón Mariñe, junto a otros dirigentes de la organización política.