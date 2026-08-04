Charlie Mariotti asegura que Gonzalo Castillo será el candidato presidencial del PLD

Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró este martes que Gonzalo Castillo será el candidato presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

Mariotti estimó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta un creciente rechazo ciudadano, lo que le impedirá mantenerse en el poder.

De acuerdo a una nota de prensa, el político sostuvo, durante una entrevista en el programa El Despertador, que las encuestas que ha analizado colocan a Castillo como el aspirante con mayor respaldo dentro del PLD y aseguró que la organización política atraviesa un proceso de recuperación.

"En el PLD hay un ganador claro hoy, en la consulta para definir simpatías que viene: Gonzalo Castillo Terrero", afirmó el ex secretario general de esa organización.

Apoyo a Gonzalo Castillo

El dirigente explicó que su decisión de respaldar a Castillo estuvo sustentada en estudios de opinión realizados durante su propia precandidatura, incluyendo una encuesta levantada tras retirarse de la contienda para medir el escenario interno del partido.

Mariotti también aseguró que las mediciones que maneja reflejan un cambio en las tendencias políticas del país, al sostener que el PLD ha iniciado un proceso de crecimiento, mientras que el PRM registra una disminución de su apoyo electoral.

"Hay una sola realidad: un partido en crecimiento, que es el PLD; el PRM viene decreciendo y Gonzalo Castillo encabeza claramente las simpatías dentro del partido", expresó.

Atribuyó el supuesto desgaste del oficialismo al aumento del costo de la vida, la inseguridad y el descontento social.

"La gente está adolorida, golpeada y defraudada por este gobierno. Ese sentimiento de dolor ante el engaño de la promesa de cambio es lo que va a producir una nueva ola política" Charlie Mariotti Dirigente del PLD “

Situación del PRM

Conforme la nota, el exsecretario general del PLD puso en duda los niveles de popularidad del presidente Luis Abinader, al sostener que la percepción ciudadana no coincide con algunas encuestas publicadas.

Según dijo, los problemas relacionados con el costo de los alimentos, las tarifas eléctricas y la inseguridad han deteriorado la valoración del Gobierno.

"Eso no es lo que siente la gente cuando recibe la factura de la energía, cuando va al supermercado o cuando sale de su casa con miedo por la inseguridad", señaló.

Mariotti sostuvo que el panorama político aún puede variar de cara a las elecciones de 2028, pero insistió en que, de mantenerse las tendencias que asegura reflejan los estudios de opinión que conoce, el PLD llegará fortalecido al próximo proceso electoral con Gonzalo Castillo como su principal carta presidencial.