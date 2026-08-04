El PLD afirma que el Gobierno perdió el control sobre la nómina pública

Al centro, Zoraima Cuello, habla acompañada de otros miembros del PLD sobre la poca transparencia en la nómina pública el 03 de agosto de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este lunes que el Gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM) perdió el control sobre la administración del personal del Estado y denunció una supuesta falta de transparencia en el manejo de la nómina pública, al tiempo que reclamó una auditoría y la publicación de datos oficiales sobre el empleo público.

En un documento, la organización opositora sostuvo que el propio Ministerio de Administración Pública reconoce limitaciones para determinar con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde prestan servicios y bajo qué condiciones fueron incorporados, una situación que, a su juicio, evidencia un deterioro institucional en la gestión pública.

Al hablar en nombre del PLD, la vicepresidenta del partido, Zoraima Cuello, aseguró que existen instituciones cuyos titulares desconocen el número de colaboradores bajo su responsabilidad, empleados nombrados en una provincia que laboran en otra, personas que continúan figurando en la nómina pese a estar fuera del país y plazas ocupadas sin que el servicio correspondiente se esté prestando.

"Cuando un Gobierno no sabe con precisión quién trabaja para el Estado, dónde trabaja, cuánto cuesta la nómina y quién ingresó por mérito, ha perdido el control de la administración pública", expresó.

Asimismo, atribuyó esa situación a una supuesta ruptura de la continuidad institucional y sostuvo que al finalizar su gestión el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) integraba alrededor del 97 % de los empleados del Gobierno Central, permitiendo, según afirmó, administrar la información del personal, controlar la nómina y dar seguimiento a la carrera administrativa.

Asimismo, defendió que durante las administraciones del PLD también funcionaba el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública y se impulsó el programa República Digital, unas iniciativas que, según dijo, fortalecían la transparencia y la transformación digital del Estado.

Cuestiona reducción de servidores de carrera

El PLD también afirmó que la cantidad de servidores incorporados a la carrera administrativa pasó de aproximadamente 94,000 en agosto de 2020 a unos 60,000 en la actualidad, lo que "refleja un retroceso en la profesionalización del servicio público".

De igual forma, señaló que, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, la nómina cotizante aumentó de 652,033 empleados en agosto de 2020 a cerca de 780,000 en mayo de 2026, sin incluir contratados ni temporales.

También indicó que, al comparar la nómina de empleados fijos y contratados del Ministerio de Administración Pública entre agosto de 2020 y junio de 2026, el gasto mensual pasó de 19.5 millones de pesos a 32.7 millones pesos, equivalente a un incremento de 67.5 %.

La organización política sostuvo que el crecimiento de la nómina pública sin una adecuada planificación reduce los recursos disponibles para áreas como salud, seguridad, agua potable, infraestructura y el sistema eléctrico, además de afectar la calidad de los servicios públicos.

Propone cinco medidas

Como parte de sus planteamientos, el PLD propuso publicar la evolución de la nómina pública por institución desde agosto de 2020, divulgar la cantidad de servidores incorporados a la carrera administrativa y los concursos realizados en ese período, restablecer el mérito como requisito para ingresar a la función pública, realizar una auditoría sobre la nómina y retomar una política integral de transformación digital.

Finalmente, la organización reiteró que la administración pública debe recuperar mecanismos de control y fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos humanos del Estado.