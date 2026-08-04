Fuerza del Pueblo pide al Gobierno transparentar contratos de asesores para Reforma Policial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo pidió este martes al Gobierno transparentar la contratación, remuneración y fuente de financiamiento del asesor financiero de la Presidencia para la Reforma Policial.

Mediante una nota de prensa, la organización política sostuvo que a su consideración esas contrataciones forman parte de una preocupación amplia sobre el manejo de los recursos destinados a la denominada reforma policial, cuyo costo total, fuentes de financiamiento, contratos de asesoría y resultados aún, según refirió, no han sido explicados de manera integral al país.

"El Gobierno presenta internacionalmente otro asesor, ahora en el área financiera para la reforma policial, pero no informa qué institución lo contrata, por cuál vía se le paga, cuánto recibe ni con cargo a qué fuente presupuestaria, programa, fideicomiso o mecanismo de cooperación se financian sus servicios", expresó Josefina Reynoso, secretaria de seguridad ciudadana del partido.

Cuestionamientos

Asimismo, Reynoso advirtió que no puede hablarse de transformación institucional ni de reforma policial mientras, a su juicio, permanezcan en la opacidad los contratos, los honorarios de los asesores y consultores, así como las fuentes de financiamiento vinculadas a la reforma.

Reynoso señaló que quien participa en el diseño financiero de la Policía Nacional puede influir en decisiones relacionadas con el presupuesto, las compras, las contrataciones, la logística, la tecnología, el equipamiento y el funcionamiento operativo de la institución.

Por esa razón, dijo que a su consideración, la vinculación con el Gobierno debe estar respaldada por actos públicos, funciones claramente definidas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

"Este cuestionamiento está relacionado con transparentar los fondos, ya que proponen una nueva etapa sin que se conozcan los resultados de la primera. Es una exigencia política e institucional. El país tiene derecho a saber quién administra y supervisa los recursos destinados a la reforma policial, quiénes reciben pagos y cuáles resultados se obtienen", sostuvo.

Solicitudes de transparencia

Reynoso refirió que el Gobierno debe transparentar los gastos distribuidos para la reforma entre la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, fideicomisos, proyectos especiales, organismos internacionales o empresas contratistas, de manera que no se dificulte conocer el costo real del proceso.

En ese sentido, la Fuerza del Pueblo solicitó la publicación de los contratos, designaciones o actos de vinculación de los asesores actuales y de los que han sido contratados por el Estado desde 2021 hasta la fecha; las instituciones responsables de sus pagos; los montos de sus honorarios y beneficios; la fuente presupuestaria utilizada; los términos de referencia; los informes entregados; y el alcance de sus funciones.

Asimismo, la titular de Seguridad Ciudadana de la FP reiteró la solicitud de una auditoría especial, vía la Cámara de Cuentas, integral e independiente sobre los recursos destinados a la reforma policial, que incluya asesorías, consultorías, compras, capacitación, tecnología, infraestructura, logística y cooperación internacional de todas las instituciones involucradas.

"Seis años de promesas y de anuncios, y el país todavía no sabe cuánto cuesta realmente la reforma policial, quiénes manejan esos recursos y los resultados concretos están a la vista de todos los ciudadanos con el miedo que se siente en las calles", dijo, al tiempo que planteó que "la transparencia no es una concesión del Gobierno; es una obligación constitucional", concluyó.

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