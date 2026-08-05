El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró hoy que es falso que el padrón de militantes de esa organización política se haya reducido en más de la mitad.

La controversia surge luego de que el Comité Nacional de Elecciones Internas del PRM presentara en esta semana ante la Junta Central Electoral un total de 1,551,727 militantes inscritos. Al compararlo con el padrón depositado en agosto del 2023 para las primarias de ese año, que ascendía a 3,092,389, se registra una reducción del 50 %.

Depuración de listas

Paliza indicó que las organizaciones políticas han tenido que depositar sus padrones de conformidad con la ley. Sin embargo, explicó que el órgano comicial identificó "un grupo grande" de personas que figuraban en todos los padrones, lo que obligó a las entidades políticas a depurar sus listas.

"Todos hemos tenido que volver a verificar nuestra militancia, a volver tocar puertas, a reinscribir militancia y estamos en un proceso de ir construyendo nueve veces esa matriz. Pero como es normal, periódicamente tenemos que depositar los padrones. En el próximo periodo, el próximo año, usted va a ver un padrón mucho más amplio", aseveró Paliza.

Insistió en que continúan trabajando para captar simpatizantes y que en las próximas mediciones tendrán un padrón más amplio, tomando en cuenta que faltan dos años para las elecciones generales y un año para la precampaña.

"Estamos haciendo un esfuerzo laborioso, sincero y correcto para que la militancia que esté debidamente identificada y que esté debidamente verificada con todas las pruebas tecnológicas del lugar", dijo.

Paliza aseguró que el padrón de los demás partidos políticos equivale aproximadamente a una tercera parte del correspondiente al PRM.