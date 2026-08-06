Leonel Fernández pasa balance al crecimiento organizativo de la Fuerza del Pueblo de cara al 2028

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, encabezó el pleno nacional de Organización. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó el pleno nacional de la Secretaría de Organización, escenario en el que la dirigencia pasó balance al proceso de fortalecimiento de las estructuras territoriales y reafirmó su estrategia de crecimiento con miras a los próximos comicios.

Durante el encuentro, realizado ayer, fueron presentados los avances del Plan Nacional Organizativo, una iniciativa que la organización opositora orienta al incremento de su militancia, la consolidación de sus estructuras y el fortalecimiento de su presencia en los recintos electorales de todo el país, refiere una nota de prensa.

El secretario de Organización, Bautista Rojas Gómez , aseguró que la denominada " Revolución Organizativa " avanza conforme a las metas establecidas y destacó el trabajo realizado por las direcciones provinciales , municipales y de circunscripción para ampliar la capacidad organizativa del partido.

En tanto, la vicesecretaria de Organización y miembro de la Dirección Política, Alexandra Peña, presentó un informe sobre el desempeño de las estructuras partidarias tanto en las provincias como en las seccionales del exterior, resaltando los resultados obtenidos en el proceso de reorganización institucional.

Estrategia de crecimiento

Al cerrar la jornada, Fernández reconoció el trabajo realizado por las estructuras territoriales e instó a los dirigentes a mantener el ritmo de organización y crecimiento del partido.

El también expresidente de la República sostuvo que la consolidación de la Fuerza del Pueblo constituye un elemento clave para enfrentar los desafíos políticos de los próximos años y fortalecer la organización de cara al proceso electoral de 2028.

La reunión también contó con la participación del vicepresidente de la organización, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general, Antonio Florián; miembros de la Dirección Política y representantes de las distintas instancias organizativas, quienes evaluaron el cumplimiento de los objetivos trazados y las acciones previstas para la siguiente fase del plan.