Dirección Ejecutiva del PRM acuerda presentar plancha única con Abinader como presidente del partido

La Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reunió la noche de este jueves y acordó presentar una plancha única, encabezada por el mandatario Luis Abinader, para presidir esa organización política.

La plancha será presentada este domingo 9 de agosto durante la Asamblea de Delegados convocada para escoger las principales autoridades del partido, informó Deligne Ascención, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas.

"Puede estar seguro de que allí será sometida y aprobada por los delegados una plancha de consenso encabezada por nuestro líder, el presidente Luis Abinader", dijo a la prensa el exministro de Obras Públicas al salir de la reunión.

Te puede interesar El PRM escogerá por aclamación a sus nuevas autoridades el 9 de agosto

Por su parte, José Ignacio Paliza, actual presidente del PRM y ministro de la Presidencia, aseguró que el proceso interno fortalecerá la unidad partidaria.

"Este es un partido que ha vivido en unidad. Si algo puedo describir en una sola palabra de nuestra organización durante estos ocho años como directivo, es precisamente su unidad, y eso va a permanecer más allá del domingo", expresó.

Solo escogerán a la directiva

Roberto Fulcar explicó que en la actividad del domingo no serán escogidas todas las autoridades del partido.

"Este domingo solamente se va a instalar la dirección en lo que tiene que ver la dirección nacional, en lo que tiene que ver con presidencia, secretaría general, la vicepresidencia, la subsecretaría. Todo lo otro corresponde a un evento posterior del partido", dijo Fulcar.

La directiva que se escoja este domingo será por la aclamación.