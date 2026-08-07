Abel Martínez respalda institucionalizar debates electorales, pero reclama reglas claras y equidad

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE ABEL MARTÍNEZ )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, respaldó este viernes las iniciativas que buscan institucionalizar los debates electorales en República Dominicana, aunque condicionó su apoyo a que estos se desarrollen bajo reglas transparentes, igualdad de condiciones y respeto a los períodos establecidos por la legislación electoral.

Martínez sostuvo que quienes aspiran a ocupar las principales posiciones del Estado deben estar dispuestos a confrontar públicamente sus propuestas y responder ante los ciudadanos.

"Siempre he sido abanderado de los debates electorales porque la democracia se fortalece cuando las ideas se ponen de frente", expresó el dirigente político mediante un comunicado.

A su juicio, los debates permiten que los electores conozcan, comparen y evalúen a los candidatos antes de decidir su voto.

"Quienes aspiramos a ocupar posiciones de alta responsabilidad pública debemos estar dispuestos a presentar nuestras ideas, explicar nuestras propuestas y responder ante la sociedad", afirmó.

Instrumentos circunstanciales

Martínez advirtió, sin embargo, que la institucionalización de este mecanismo debe evitar que los debates se conviertan en instrumentos circunstanciales de promoción política. Planteó que deben existir reglas iguales para todos los participantes y límites claramente definidos.

"El electorado necesita más oportunidades para comparar. Al final, una ciudadanía bien informada tiene mejores herramientas para decidir con inteligencia el futuro de la República Dominicana", agregó.

El planteamiento se produce mientras en la Cámara de Diputados permanece bajo estudio un proyecto de ley sobre debates electorales, iniciativa depositada por el diputado Mateo Espaillat.

La discusión no parte de cero. La Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, ya atribuye a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de promover debates sobre los programas y plataformas de los partidos y candidatos.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una iniciativa que buscaba hacer obligatoria la participación en debates a partir de las elecciones de 2028.

Martínez recordó además su participación en el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) durante la campaña de 2024, cuando compartió escenario con el entonces candidato a la reelección Luis Abinader y el aspirante de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Ese encuentro, celebrado el 24 de abril de 2024, fue presentado por ANJE como un hito por reunir por primera vez en un mismo debate presidencial a los candidatos de las tres principales fuerzas políticas del país.

El comunicado de Martínez señala que fue "el primero en aceptar la invitación" de ANJE en marzo de 2024. Sin embargo, los registros periodísticos de la época indican otra secuencia: Luis Abinader confirmó su participación el 15 de marzo y Martínez lo hizo públicamente el 17 de marzo, después de que Leonel Fernández también había aceptado.

Sí existen registros de que Martínez había manifestado desde noviembre de 2023 su disposición a participar en un debate y que, al confirmar posteriormente su asistencia al encuentro de ANJE, propuso que también fueran incluidos candidatos de organizaciones minoritarias.

Para el aspirante presidencial peledeísta, convertir los debates en una práctica estable del sistema electoral representaría un avance democrático, siempre que el proceso garantice equidad.

"Un debate debe servir para contrastar soluciones frente a los problemas reales del país", sostuvo Martínez, quien insistió en que la confrontación política debe concentrarse en propuestas y dejar en manos de los ciudadanos la evaluación de los candidatos.