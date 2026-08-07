Fuerza del Pueblo propone una política exterior sin "alineamientos" y basada en el interés nacional

El titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, planteó que la República Dominicana debe desarrollar una política exterior pragmática, alejada de "dictados" y alineamientos automáticos con las grandes potencias, y que coloque como principal criterio la defensa del interés nacional.

"Nuestros socios deben ser definidos partiendo de nuestras necesidades, sin comprometer nuestros intereses ni nuestra soberanía, pero conscientes de la realidad que imponen las luchas geopolíticas y sus efectos sobre nuestro país", expresó Pichardo.

El dirigente opositor hizo el planteamiento durante la conferencia "La política exterior de Leonel Fernández: coyuntura y proyección", celebrada en Santiago, en la que reivindicó como referente la actuación internacional de la República Dominicana durante los gobiernos encabezados por Fernández.

Pichardo sostuvo que esos períodos estuvieron caracterizados por una política exterior activa, pragmática y multilateral, con una mayor participación dominicana en organismos y escenarios como las Naciones Unidas, las Cumbres Iberoamericanas, las Cumbres de las Américas y el Grupo de Río.

Entre los episodios destacados por el dirigente estuvo la intervención de Fernández durante la crisis diplomática que enfrentó en 2008 a Colombia, Ecuador y Venezuela después de una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano.

Intervenciones diplomáticas clave

La crisis tuvo uno de sus momentos decisivos durante la Cumbre del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo el 7 de marzo de 2008, cuando Fernández, como presidente anfitrión, intervino en las discusiones que terminaron con un acercamiento entre los mandatarios Álvaro Uribe, Rafael Correa y Hugo Chávez.

Pichardo también recordó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba. Los vínculos plenos fueron restablecidos en abril de 1998, durante el primer gobierno de Fernández, después de décadas de interrupción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano registra ese año como el inicio de la etapa actual de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Otro de los puntos mencionados fue la ofensiva diplomática impulsada por Fernández contra la volatilidad y la especulación internacional con los precios de productos básicos.

Perspectivas futuras

Naciones Unidas llegó a acoger formalmente una iniciativa del entonces mandatario dominicano destinada a buscar un consenso internacional para reducir la especulación excesiva en los mercados de materias primas y alimentos.

La propuesta de Pichardo se produce en momentos en que la Fuerza del Pueblo intenta perfilar lo que sería su política internacional ante las propuestas que debe presentar para las elecciones de 2028.

El propio Fernández fijó recientemente una posición sobre el tema. En mayo sostuvo que Estados Unidos debe continuar siendo la principal prioridad de la política exterior dominicana por los vínculos comerciales, migratorios y económicos entre ambos países, aunque señaló que esa relación no debe impedir mantener vínculos con otras potencias, incluida China.

Pichardo argumentó que el escenario internacional actual, marcado por la competencia entre grandes potencias y la aparición de nuevos centros de poder, obliga a República Dominicana a actuar con pragmatismo y procurar relaciones de beneficio mutuo.

La actividad fue organizada por la Dirección Provincial de Santiago de la Fuerza del Pueblo y coordinada por la Secretaría de Formación Política de esa organización.