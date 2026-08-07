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Leonel visitará la provincia Duarte y juramentará nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo

En Duarte, el mandatario sostendrá encuentros con representantes de los sectores productivos

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    Leonel visitará la provincia Duarte y juramentará nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo
    Leonel Fernández habla durante una actividad política. (FOTO CEDIDA POR EL PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO)

    El partido Fuerza del Pueblo (FP) informó este viernes que el presidente de la organización política, Leonel Fernández juramentará nuevos miembros y visitará la provincia Duarte este fin de semana. 

    La agenda comenzará este sábado a las 5:00 de la tarde con un acto de juramentación en el Hotel Sheraton Santo Domingo, informó la organización política. 

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    Consultas con sectores productivos

    Asimismo, este domingo Fernández se trasladará a la provincia Duarte, donde encabezará nuevas juramentaciones en los municipios de Castillo y Villa Riva. Durante su visita, también sostendrá encuentros con dirigentes y representantes de distintos sectores de la provincia.

    • Como parte de su agenda en Duarte, el presidente de la Fuerza del Pueblo dará continuidad a las consultas con los sectores productivos que inició la pasada semana durante su visita a las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

    Según la organización política, esta iniciativa busca escuchar las propuestas de productores, comerciantes, empresarios y otros actores sociales, con el propósito de incorporarlas al programa de gobierno que impulsa el partido.

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