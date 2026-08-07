Leonel visitará la provincia Duarte y juramentará nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo

Leonel Fernández habla durante una actividad política. ( FOTO CEDIDA POR EL PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) informó este viernes que el presidente de la organización política, Leonel Fernández juramentará nuevos miembros y visitará la provincia Duarte este fin de semana.

La agenda comenzará este sábado a las 5:00 de la tarde con un acto de juramentación en el Hotel Sheraton Santo Domingo, informó la organización política.

Consultas con sectores productivos

Asimismo, este domingo Fernández se trasladará a la provincia Duarte, donde encabezará nuevas juramentaciones en los municipios de Castillo y Villa Riva. Durante su visita, también sostendrá encuentros con dirigentes y representantes de distintos sectores de la provincia.

Como parte de su agenda en Duarte, el presidente de la Fuerza del Pueblo dará continuidad a las consultas con los sectores productivos que inició la pasada semana durante su visita a las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

Según la organización política, esta iniciativa busca escuchar las propuestas de productores, comerciantes, empresarios y otros actores sociales, con el propósito de incorporarlas al programa de gobierno que impulsa el partido.

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