Muere el diputado del PRM Jorge Frías

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DEL DIPUTADO JORGE FRÍAS EN X. )

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, falleció la tarde de este viernes a los 67 años.

Frías, representante de la circunscripción 2 de la provincia Santo Domingo, correspondiente al municipio Santo Domingo Este, se encontraba ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) debido a problemas de salud, según informaron fuentes vinculadas al legislador.

En una publicación en X, la Cámara de Diputados confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del diputado Jorge Frías, representante de la provincia Santo Domingo, circunscripción núm. 2; nos unimos al dolor que les embarga en este difícil momento".

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del diputado Jorge Frías, representante de la provincia Santo Domingo, circunscripción núm. 2; nos unimos al dolor que les embarga en este difícil momento.



Paz a su alma ️.#DiputadosRD pic.twitter.com/uM8nIdh77k — Cámara de Diputados de la República Dominicana (@DiputadosRD) August 7, 2026

También el diputado Eugenio Cedeño, a través de su cuenta de X, lamentó la muerte de su compañero y lo definió como un "guerrero probado en mil batallas" y un hombre de pueblo.

Ha muerto el Diputado JORGE FRIAS , por agudos problemas de salud que diezmaron su vida e. Pocos días. Lamento tanto la partida del compañero Jorge, fuimos diputados juntos del 2002 al 2010. Y luego en estos últimos años. Un guerrero probado en mil batallas. Revolucionario a... — Eugenio Cedeño Areche (@eugeniocedenolr) August 7, 2026

Cedeño recordó que compartió con Frías como diputado durante varios períodos y destacó su trayectoria política y su identificación con el pensamiento de José Francisco Peña Gómez.

Tras conocerse el fallecimiento de Frías, dirigentes políticos, amigos y allegados expresaron sus condolencias a sus familiares.

Honras fúnebres

El Partido Revolucionario Moderno compartió el itinerario de las honras fúnebres que se realizarán en honor al legislador.

A través del Gabinete Ejecutivo de la organización Política, informó que el velatorio del diputado será el próximo lunes 10 de agosto desde las 9:00 de la mañana, en la Funeraria Blandino, de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

El martes 11, a las 10:00 de la mañana, se realizará una ceremonia de honras fúnebres en la Alcaldía del Distrito Nacional, y a las 11:00, habrá una ceremonia solemne en la Cámara de Diputados.

Asimismo, el PRM realizará un acto de despedida en su honor en casa del partido a las 12:00 del mediodía.

De acuerdo al itinerario, firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, las honras fúnebres concluirán con el sepelio en el cementerio Jardín Memorial, a la 1:30 de la tarde.

¿Quién fue Jorge Frías?

Licenciado en Ciencias Políticas, Jorge Frías nació el 24 de abril de 1959.

Desarrolló una trayectoria de varias décadas en la política. Fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional entre 1994 y 2002 y, posteriormente, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante dos períodos, entre 2002 y 2010. Más adelante pasó a formar parte del PRM, en donde ganó la curul para el periodo 2024-2028.