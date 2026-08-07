Alcalde de Verón aborda plan territorial con dirigentes de Fuerza del Pueblo

El alcalde del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez, en un encuentro con la dirección provincial y municipal del partido Fuerza del Pueblo. ( IMAGEN CEDIDA POR LA ALCALDÍA. )

El alcalde del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), sostuvo este jueves un encuentro con dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) para socializar los avances del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y explicar el proceso técnico y participativo desarrollado para su elaboración.

Durante la reunión, Ramírez explicó que el plan comenzó a desarrollarse en 2021 y que durante los últimos cinco años ha sido trabajado junto a especialistas nacionales e internacionales en planificación territorial, incluidos expertos de Colombia, España y México.

El alcalde indicó que el PMOT se encuentra actualmente en la etapa de vistas públicas, mediante la cual los ciudadanos podrán conocer el contenido de la propuesta, presentar observaciones y formular propuestas.

Participación ciudadana

Informó que se realizarán siete vistas públicas, conforme a lo establecido en la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada el 22 de diciembre de 2022.

Ramírez reiteró su compromiso de mantener un proceso abierto, transparente y participativo, en el que sean escuchadas las opiniones de los distintos sectores, con el propósito de fortalecer el plan y lograr un instrumento de ordenamiento que beneficie a las comunidades, así como a los sectores empresariales y productivos de Verón, Bávaro y Punta Cana.

En el encuentro participaron por la Fuerza del Pueblo Alex Rojas, presidente provincial; Amable Cordones, presidente municipal; Manuel Nolasco, secretario general provincial; el diputado Jorge Tavárez; Crucito Báez, de la dirección distrital, y los regidores Yamell Martínez y Jefferson Castillo.

El encuentro también permitió conocer las inquietudes planteadas por representantes de la comunidad de La Ceiba sobre el alcance del plan, con el objetivo de que sus planteamientos sean considerados durante el proceso de consulta pública y dentro de los mecanismos de participación establecidos por la ley.