PRM renovará este domingo a sus autoridades; Abinader sería escogido presidente

El presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña junto a los principales dirigentes del PRM durante una reunión del Comité Nacional. ( CEDIDA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) renovará este domingo 9 de agosto sus principales autoridades durante una Asamblea de Delegados, en la que el presidente Luis Abinader sería escogido como presidente de la organización oficialista mediante una plancha única. La actividad se realizará a las 9:00 de la mañana en el Hotel Sheraton.

De resultar escogido, el jefe de Estado sustituirá a José Ignacio Paliza, quien ocupa la presidencia del PRM desde 2018, cuando reemplazó a Andrés Bautista. El mandatario asumiría la dirección del partido mientras continúa ejerciendo la Presidencia de la República.

La nueva estructura partidaria contempla a Deligne Ascención como primer vicepresidente ejecutivo, posición desde la cual tendría a su cargo la coordinación de las funciones operativas del partido. Esto permitiría a Abinader concentrarse en sus responsabilidades como gobernante.

Para facilitar este esquema, el PRM aprobó una reforma parcial que elimina la figura del coordinador ejecutivo de la Presidencia del partido y establece que esas funciones serán asumidas por el primer vicepresidente, quien además será el primero en la línea de sucesión del presidente de la organización.

También reduce de cuatro a dos años el período de las autoridades que serán escogidas este domingo. A partir de 2028, después de las elecciones nacionales, los períodos volverán a ser de cuatro años.

La secretaría general

Otro cambio será la secretaría general. Actualmente esa posición la ocupa la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía .

Entre los nombres que habían sido mencionados para sustituirla figuraban Jean Luis Rodríguez y el diputado Eugenio Cedeño.

Sin embargo, en las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de que el cargo sea ocupado por Juan Garrigó Mejía, viceministro administrativo de la Presidencia e hijo del expresidente Hipólito Mejía y de la alcaldesa.

Para la ssecretaría de organización se contempla a Gloria Reyes.

La convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) establece que los miembros del Comité Nacional, en su condición de delegados, aprobarán por aclamación a los titulares de la presidencia, las vicepresidencias, la ssecretaría general y las subsecretarías generales.

Más cambios en la estructura La reforma estatutaria también aumenta de 60 a 65 el número máximo de integrantes de la Dirección Ejecutiva y modifica el mecanismo para elegir a los vicepresidentes, quienes serán distribuidos de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por la plancha ganadora de la presidencia.