César Fernández acusa al Gobierno de presentar logros que no reflejan la realidad económica

Acto de juramentación de los vicesecretarios de propaganda de la Fuerza del Pueblo. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR FUERZA DEL PUEBLO )

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, criticó este sábado la gestión del Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que los resultados económicos que promueve la administración no se corresponden con la situación que, a su juicio, enfrenta la población dominicana.

Fernández sostuvo que, pese a los indicadores que el Gobierno presenta como logros en sectores como el turismo, las remesas y las zonas francas, persisten dificultades económicas que afectan a una parte importante de la población.

"Este gobierno todo lo daña y lo que sirve lo destruyen, por eso ustedes ven una economía estancada, la gente vive con el grito al cielo y quieren vender resultados que no se corresponden con la realidad", manifestó.

El dirigente político señaló que desde el Gobierno se destacan cifras relacionadas con la llegada de turistas, el comportamiento de las remesas y el desempeño de las zonas francas, pero afirmó que estos resultados no necesariamente se reflejan en una mejoría de las condiciones económicas de los hogares.

"Dicen que el año pasado llegó una cantidad importante de turistas al país, que rompimos récord en remesas y en zonas francas, pero la realidad es que la gente sigue más pobre", expresó.

Fernández también hizo referencia al costo de la canasta básica y aseguró que esta ronda los 50,000 pesos, al tiempo que afirmó que solo entre un 5 % y un 6 % de los dominicanos tiene acceso a ese nivel de ingresos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de vicesecretarios de Propaganda de la Fuerza del Pueblo.

Juramentación de dirigentes

Durante la actividad fueron juramentados dirigentes que pasarán a formar parte de la Secretaría Nacional de Propaganda de la organización política.

Entre ellos figuran Adán de Jesús Mena Belliard, Alam Muñoz, Argenis Valdez, Cándido Churchill Figuereo, Carlos Manuel López, Cristian Alberto Santana, Dayana Marie Santos Classe, Dionicio Amauris Pérez Sena, Edward Abigail Hernández Lapáix, Erasmo Brito, Gaby Aneudy Ferreras Díaz, Halmedarys de Jesús Rosario Grullón y Hamilton Alexander Frías Simedes.

También José Augusto Batista González, quien funge como vicesecretario nacional, así como otros dirigentes de la organización.

Fernández explicó que la Secretaría Nacional de Propaganda tiene la responsabilidad de construir, proteger y proyectar la identidad visual y comunicacional de la Fuerza del Pueblo en el territorio nacional.

Indicó que esa estructura busca transformar las ideas y principios políticos del partido en mensajes, campañas y acciones dirigidas a mantener contacto permanente con la ciudadanía.

"Nuestra misión es convertir la propaganda en una herramienta permanente de organización, formación, movilización y conexión con la ciudadanía, garantizando que cada mensaje del partido conserve una identidad coherente, moderna y cercana", expresó Fernández.

Agregó que para la Fuerza del Pueblo la propaganda constituye una herramienta de organización, estrategia y construcción de confianza con la sociedad.