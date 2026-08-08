Johnny Pujols: "Hay decenas de miles de ciudadanos que quieren inscribirse en el PLD"

El secretario general hizo la afirmación durante la segunda jornada de Esfuerzo Concentrado desplegada este sábado en distintas provincias. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó este sábado que "decenas de miles de ciudadanos" han manifestado interés en inscribirse en esa organización política, en medio del proceso de reorganización que desarrolla el partido de cara a las elecciones de 2028.

"Hay decenas de miles de ciudadanos que quieren inscribirse en el partido. Son personas que vienen acercándose a nuestros compañeros y enviando mensajes a la organización con el interés de integrarse", expresó Pujols.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la segunda jornada nacional de Esfuerzo Concentrado que realiza el PLD este sábado 8 de agosto, con actividades simultáneas en distintos puntos del país como parte de la tercera fase de la Línea Organizativa y Electoral (LOE).

Pujols explicó que las jornadas buscan fortalecer las estructuras partidarias y facilitar la incorporación de ciudadanos interesados en integrarse al trabajo político de la organización.

Precisó que la actividad de este sábado es la segunda de este tipo, pero adelantó que no será la última, debido a que el PLD continuará desarrollando jornadas similares en el territorio nacional dentro de su proceso de reorganización, crecimiento y fortalecimiento electoral.

Durante el inicio de las actividades en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional participaron miembros del Comité Político y otros dirigentes del partido, entre ellos Maribel Acosta, Miriam Cabral, Simón Lizardo, Rubén Bichara, Zoraima Cuello y Richard Medina.

También estuvo Ramón Rivas, presidente de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, acompañado de miembros del Comité Central, comités intermedios y comités de base.

Como parte de la agenda, Pujols tenía previsto trasladarse a Santo Domingo Oeste y posteriormente a Los Frailes, en la Circunscripción 3 de Santo Domingo, para acompañar las actividades de organización y contacto con ciudadanos.

Jornada en distintas provincias

El Esfuerzo Concentrado se desarrolla en las tres circunscripciones del Distrito Nacional y en municipios y distritos municipales de distintas provincias del país.

Las actividades incluyen puntos de la provincia Santo Domingo, Peravia, Azua, Elías Piña, Barahona, San Juan, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, La Romana y Montecristi.

También se realizan jornadas en Independencia, La Vega, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Samaná, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, El Seibo, San José de Ocoa, Valverde, Dajabón y San Cristóbal.

Según el PLD, el despliegue forma parte de una estrategia para fortalecer el contacto con las comunidades, identificar nuevos simpatizantes e incorporar ciudadanos a sus estructuras políticas y electorales.

La organización indicó que continuará realizando jornadas similares en las próximas semanas como parte de su preparación para el proceso electoral de 2028.