Leonel Fernández juramenta nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante su discurso en el acto de juramentación de nuevos miembros de la organización ( FOTO CEDIDA POR EL PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, realizó este sábado un acto de juramentación del exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Omar Guevara y de los integrantes del movimiento Nuevo Rumbo con Leonel 2028.

El acto, bajo el lema "Nuevo Rumbo con Leonel 2028", reunió a dirigentes, profesionales, jóvenes, mujeres y simpatizantes que, de acuerdo con los organizadores, forman parte de la estructura que acompañará a Guevara en su integración a la Fuerza del Pueblo.

Guevara, quien fue miembro de la Dirección Central del PLD y aspiró a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, asumió la presidencia de Nuevo Rumbo y afirmó que su llegada a la FP se produce junto con una estructura política.

"No llegué solo, llegué como presidente de Nuevo Rumbo para fortalecer el sector externo, para apoyar a Leonel Fernández", expresó durante el encuentro.

Críticas a la gestión actual

El movimiento anunció su intención de desarrollar estructuras en distintas partes del territorio nacional y sumar a personas de sectores sociales, profesionales, comunitarios y políticos.

Luego de juramentar a los diferentes miembros, Leonel Fernández se refirió a la situación que, según afirmó, atraviesa el país y cuestionó el desempeño de la actual gestión gubernamental.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-08-at-94212-pm-272dc477.jpeg Omar Guevaro, momentos en que fue juramentado por el expresidente Leonel Fernández (FOTO CEDIDA POR EL PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO)

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que existe descontento entre los ciudadanos debido al incumplimiento de promesas oficiales, entre ellas, obras que, según dijo, fueron anunciadas con los recursos provenientes del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), así como proyectos viales en distintas comunidades.

"Como hay tantas promesas incumplidas, hoy día hay una desconfianza en esta gestión de gobierno", manifestó.

Fernández también señaló dificultades en áreas como energía eléctrica, agua potable, educación, salud, transporte y seguridad ciudadana.

"El retroceso se percibe por doquier", afirmó el exmandatario, quien planteó que la República Dominicana necesita construir un "nuevo rumbo" a partir de 2028.

Propuestas para el futuro

Para sustentar su planteamiento, recordó que durante la campaña electoral de 1996 prometía sustituir las tinajas por neveras y los fogones por estufas, cambios que, según dijo, se produjeron durante los años posteriores.

"Ya no hay fogones en la República Dominicana, hay estufas. Ya no hay tinajas, hay neveras. Pero lo malo es que ahora las estufas están apagadas y las neveras están vacías", expresó.

Fernández aseguró que la Fuerza del Pueblo representa una alternativa para las elecciones de 2028 y aprovechó la asistencia al acto para destacar el crecimiento de la organización.

"Hoy no solamente sumamos cantidad, sumamos también calidad", dijo.

El exmandatario también elevó sus expectativas electorales y afirmó que la organización podría alcanzar la victoria en los próximos comicios.

"Con el apoyo de hoy, vamos a ganar en el primer boletín de la Junta Central Electoral", proclamó.