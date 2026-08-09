Luis Abinader es electo como presidente del PRM por cuatro años

Luis Abinader en un evento anterior del PRM. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El presidente Luis Abinader fue electo este domingo como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030, durante la Asamblea Nacional de Delegados de la organización política, en la que también fueron escogidas otras autoridades de su nueva dirección nacional.

Abinader fue elegido sin oposición, como parte de una plancha única que había sido consensuada previamente durante varias reuniones de la Dirección Ejecutiva del PRM.

La propuesta fue presentada ante los delegados y aprobada mediante el método de aclamación.

Inicialmente, las autoridades partidarias serían escogidas para un período de dos años, conforme a la última reforma aprobada por la organización.

Sin embargo, durante la asamblea de este domingo se modificó ese período para establecer que la nueva dirección permanecerá cuatro años en sus funciones, hasta el año 2030.

El planteamiento de que las autoridades permanecieran dos años tenía como propósito que el partido pudiera concentrarse durante ese período en las labores de gobierno.

Con la modificación aprobada este domingo, las autoridades nacionales permanecerán durante todo el período 2026-2030 y solo las dirigencias territoriales estarían vigentes hasta el 2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-115823-am-73059d46.jpeg Abel Guzmán, Elizabeth Mateo, Sigmund Freund y Deligne Ascención sentados a la mesa mientras anuncian a la prensa la nueva dirección del partido. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Nueva dirección del PRM

Además de la elección de Abinader como presidente del partido, el exministro de Obras Públicas Deligne Ascención fue escogido como primer vicepresidente ejecutivo.

Este cargo adquiere una importancia particular porque tendrá mayores funciones operativas dentro del partido, con el propósito de permitir que Abinader pueda concentrarse en sus responsabilidades como presidente de la República durante este período.

La nueva estructura también incluye a Milagros Ortiz Bosch como segunda vicepresidenta; Eddy Olivares, como tercer vicepresidente; Nelson Arroyo, como cuarto vicepresidente, y Salvador Ramos, como quinto vicepresidente.

Juan Garrigó Mejía fue escogido como secretario general, en sustitución de su madre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Mientras que la ministra Gloria Reyes fue electa como secretaria nacional de Organización.

También fueron escogidos Kelvin Cruz como primer subsecretario nacional y Lía Díaz como segunda subsecretaria nacional.

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Proceso de elección

La elección de las autoridades se produjo mediante una única plancha, previamente consensuada en reuniones de la Dirección Ejecutiva del PRM.

Al tratarse de una propuesta única, los delegados no tuvieron que escoger entre diferentes candidaturas.

La plancha fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional de Delegados y recibió el respaldo del pleno mediante aclamación, quedando formalizada de esa manera la nueva dirección partidaria.

Las demás autoridades territoriales que integrarán la Dirección Ejecutiva serán escogidas posteriormente, en otra asamblea.

Procedimiento en la Asamblea Nacional de Delegados La Asamblea Nacional de Delegados es el mecanismo mediante el que una organización política puede reunir a sus delegados acreditados para adoptar decisiones y escoger sus autoridades internas, en el marco de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. En el caso de la elección por aclamación, el partido presenta ante los delegados una propuesta única o plancha de consenso. En lugar de recurrir a una votación individual mediante voto secreto o urnas electrónicas, la propuesta es sometida a la aprobación colectiva del pleno. La conformidad puede expresarse mediante mecanismos como el levantamiento de manos o el aplauso de los delegados. Posteriormente, el partido debe remitir el acta notariada de la asamblea a la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de formalizar el registro de sus autoridades.