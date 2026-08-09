Radhamés Jiménez acusa al Gobierno de usar "reforma fiscal" para golpear al pueblo

El vicepresidente y coordinador político de La Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña. ( CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de aprobar "una reforma fiscal" en tiempo récord con el propósito de aumentar la carga económica sobre la población y disponer de mayores recursos para el pago de "botellas" y pensiones privilegiadas.

Jiménez Peña afirmó que la reforma fue aprobada en apenas seis días y advirtió que sus efectos repercutirán principalmente en los sectores de menores ingresos.

"El Gobierno en menos de seis días aprobó una reforma fiscal que va a repercutir grandemente en los bolsillos de los que menos tienen", expresó el dirigente opositor durante actividades políticas realizadas en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, conforme a una nota de prensa.

Como parte de sus cuestionamientos, sostuvo que en mayo la nómina pública aumentó en más de 3,000 millones de pesos, un incremento que, según afirmó, evidencia el uso de recursos que podrían destinarse a otras necesidades.

"Esas gentes necesitan dinero para seguir pagando botellas, pensiones privilegiadas y hacer nada por el pueblo dominicano", manifestó.

Juramentaciones en Santo Domingo Este y Oeste

Jiménez encabezó este domingo varias jornadas de juramentación e inscripción de nuevos miembros de esa organización.

También participó en actividades en Santo Domingo Oeste, donde fueron juramentados decenas de jóvenes, entre ellos profesionales, deportistas y líderes comunitarios. También recorrió sectores de Herrera, donde acompañó el proceso de inscripción de nuevos integrantes de la FP.

Luego se trasladó a Santo Domingo Este para encabezar una juramentación de exdirigentes del PRM, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones políticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-09-at-95143-pm-31715112.jpeg Juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, por parte de Radhamés Jiménez. (CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO)