Abinader agradece su elección como presidente del PRM para el período 2026-2030

El presidente Luis Abinader agradeció este domingo, a través de su canal de WhatsApp, la elección como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030, durante la Asamblea Nacional de Delegados de la organización política.

"Agradezco a mis compañeros el honor de elegirme como presidente del @PRM_Oficial", expresó el mandatario en el mensaje en su cuenta de X, acompañado de la etiqueta #ConvenciónPRM.

Abinader asumirá la presidencia del partido en una nueva etapa de la organización, cuya Asamblea Nacional de Delegados también escogió a otras autoridades que integrarán la nueva dirección nacional del PRM.

"En esta nueva etapa, juntos y en unidad, seguiremos fortaleciendo nuestro partido e impulsando los cambios que hacen de la República Dominicana un mejor país", manifestó.

Nueva dirección del PRM

Además de la elección de Abinader como presidente del partido, el exministro de Obras Públicas Deligne Ascención fue escogido como primer vicepresidente ejecutivo.

La nueva estructura también incluye a Milagros Ortiz Bosch como segunda vicepresidenta; Eddy Olivares, como tercer vicepresidente; Nelson Arroyo, como cuarto vicepresidente, y Salvador Ramos, como quinto vicepresidente.

Juan Garrigó Mejía fue escogido como secretario general, en sustitución de su madre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Mientras que la ministra Gloria Reyes fue electa como secretaria nacional de Organización.

También fueron escogidos Kelvin Cruz como primer subsecretario nacional y Lía Díaz como segunda subsecretaria nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-115823-am-ffc2ac8e.jpeg Abel Guzmán, Elizabeth Mateo, Sigmund Freund y Deligne Ascención (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)