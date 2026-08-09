Hipólito defiende escogencia de su nieto secretario general PRM: "A Juan no le han regalado nada"

Juan Garrigó Mejía besa a su abuelo Hipólito Mejía. ( FOTO CEDIDA POR HIPÓLITO MEJÍA )

El expresidente de la República Hipólito Mejía defendió este domingo la elección de su nieto, Juan Garrigó, como nuevo secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al destacar su preparación, trayectoria y trabajo dentro de la organización política.

Garrigó es hijo de la actual secretaria general de la organización y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, hija de Hipólito.

A través de un mensaje publicado tras la escogencia de las nuevas autoridades del partido, Mejía calificó la elección por consenso como una muestra de "madurez y democracia interna" del PRM.

El exmandatario también felicitó al presidente Luis Abinader por asumir la presidencia del partido y resaltó el liderazgo que, a su juicio, continuará consolidándose en la organización.

Las nuevas autoridades en el partido de gobierno fueron escogidas para el período 2026-2030. Su juramentación será el próximo dos de septiembre.

Al referirse específicamente a Garrigó, Mejía rechazó que su llegada a la Secretaría General responda a privilegios derivados de su entorno familiar.

"En la vida pública, a veces hay quienes confunden el entorno con el privilegio, pero la realidad es que el respeto en la política no se hereda, se suda", expresó en el mensaje que acompañó de varias fotografías, una de los cuales muestra a Garrigó dándole un beso en la cabeza.

Mejía destacó que Garrigó ha estado vinculado al servicio público desde su nacimiento, al ser hijo de Carolina Mejía, actual secretaria general del PRM, y nieto del expresidente, pero sostuvo que el cargo que ahora ocupa se lo ha ganado con su propio esfuerzo.

Según el exgobernante, Garrigó es un joven "brillante", con formación académica y experiencia política, que ha recorrido el país sumando voluntades y ha demostrado capacidad de trabajo durante la gestión de Gobierno.

"En la vida pública, a veces hay quienes confunden el entorno con el privilegio, pero la realidad es que el respeto en la política no se hereda, se suda. " Hipólito Mejía Expresidente de la RD “

"Es un joven brillante, formado académicamente para esto, que ha recorrido el país sumando voluntades, que se ha fajado dentro del partido y que ha demostrado su garra y capacidad de trabajo en la gestión de nuestro Gobierno", manifestó.

Mejía también destacó el simbolismo de que Garrigó asuma la Secretaría General tras su madre, Carolina Mejía, quien ocupa esa posición en el partido hasta el cambio de mando, fijado para el dos de septiembre próximo.

Finalmente, el expresidente dijo sentirse orgulloso como abuelo y tranquilo como dirigente político por considerar que la Secretaría General queda en manos de "un trabajador incansable".

"En esta imagen no solo veo a mi nieto asumiendo un reto enorme al relevar a su madre; veo a un dirigente preparado, con el carácter, la visión y la fuerza de una nueva generación que está lista para seguir defendiendo nuestra democracia", afirmó.

"¡Pa´ lante, Juan de Jesús! ¡A seguir trabajando por el país, por el partido y por nuestra gente!", concluyó Mejía.

En la asamblea de delegados, realizada en la mañana de este domingo, el PRM también escogió al presidente de la República, Luis Abinader, como presidente del partido.

Otros electos

La nueva estructura también incluye a Milagros Ortiz Bosch como segunda vicepresidenta; Eddy Olivares, como tercer vicepresidente; Nelson Arroyo, como cuarto vicepresidente, y Salvador Ramos, como quinto vicepresidente.

Juan Garrigó Mejía fue escogido como secretario general, en sustitución de su madre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Mientras que la ministra Gloria Reyes fue electa como secretaria nacional de Organización.

También fueron escogidos Kelvin Cruz como primer subsecretario nacional y Lía Díaz como segunda subsecretaria nacional.