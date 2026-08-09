Leonel Fernández suma al exalcalde de Castillo y dirigentes del PRM a la Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en el acto de juramentación de nuevos miembros a la organización política. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó este domingo al exalcalde de Castillo Alberto Brito Quiroz, junto a decenas de dirigentes y ciudadanos.

En el acto cuestionó la situación económica del país y criticar al Gobierno por los apagones, la falta de agua y el aumento del precio de los alimentos.

Fernández calificó al Gobierno como "un gobierno de saltacocotes" y afirmó que sus políticas están afectando directamente a las familias dominicanas.

"Le está tirando al cuello del pueblo dominicano. Pero yo diría al cuello y a los bolsillos del pueblo dominicano", expresó el exmandatario.

El opositor cuestionó que los ciudadanos tengan que pagar el servicio eléctrico mientras reciben apagones y señaló además las dificultades que, según dijo, persisten con el suministro de agua y el costo de los productos de primera necesidad.

"Ahora tenemos que pagar electricidad y lo que nos dan son apagones. Ahora no tenemos agua. Ahora los alimentos son inalcanzables y dicen que hay hambre cero", manifestó.

Juramentación exalcalde del PRM

De acuerdo con una nota de prensa de la Fuerza del Pueblo, la incorporación de Brito Quiroz se suma al proceso de crecimiento territorial que desarrolla esa organización política, particularmente con la llegada de dirigentes que anteriormente militaban en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Brito Quiroz fue alcalde de Castillo durante el período 2020-2024 y presentó en enero su renuncia al PRM. El dirigente, abogado de profesión, también ocupó la primera vicepresidencia regional Nordeste de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

Durante el acto, el exalcalde explicó que su decisión de abandonar el PRM estuvo relacionada con el trato recibido por dirigentes que, según afirmó, trabajaron para llevar esa organización al Gobierno.

"Aquel partido de donde salimos nos maltrató, nos humilló. Ese equipo que se fajó para que hoy fueran Gobierno ha sido maltratado", sostuvo.

Brito Quiroz también pidió a Fernández asumir compromisos con Castillo ante una eventual gestión de la Fuerza del Pueblo. Entre las necesidades planteadas citó la construcción de viviendas para maestros, un hogar de acogida y el asfaltado de varias comunidades, entre ellas Curazao, Los Naranjos, El Firme y Loma Vieja.

"Usted tendrá un alcalde, pero yo quiero tener un presidente que nos ayude a gobernar para nuestra gente", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-41033-pm-1-7a737b42.jpeg Momento de la juramentación de nuevos simpatizantes a la Fuerza del Pueblo, por parte del presidente Fernández. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-41032-pm-32c04187.jpeg El exalcalde de Castillo, Alberto Brito Quiroz. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) ‹ >

Más dirigentes se incorporan en Pimentel

Antes de trasladarse a Castillo, Fernández encabezó en Pimentel la apertura de un local facilitado por Carlos Manuel Rodríguez Cordero, médico y dirigente proveniente del PRM, quien solicitó su incorporación a la Fuerza del Pueblo junto a otros dirigentes y ciudadanos.

En la actividad también fueron juramentados dirigentes procedentes del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), además de ciudadanos sin militancia partidaria.

La Fuerza del Pueblo informó que estas incorporaciones forman parte de su proceso de expansión territorial con miras a las elecciones municipales de febrero de 2028.

Como parte de su recorrido por la provincia Duarte, Fernández sostuvo además un encuentro con representantes de sectores sociales y productivos, dentro de las consultas que desarrolla para recoger planteamientos sobre las necesidades y prioridades de las distintas demarcaciones del país.