"Asumo el compromiso": así es el perfil del hijo de Carolina que la sustituye en Secretaría del PRM

El nuevo secretario general del PRM, Juan Garrigó Mejía (primero de la der.) junto a sus padres, Juan Garrigó Lefeld (centro), y la alcaldesa Carolina Mejía, durante la reunión del PRM en que fue electo en el puesto. ( CEDIDA POR EL PRM )

La Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene un nuevo titular. Se trata de Juan Garrigó Mejía, un joven de 31 años que fue escogido este domingo para ocupar la posición en sustitución de su madre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Garrigó Mejía asumirá el cargo como parte de la plancha de consenso aprobada durante el proceso de renovación de la dirección de la organización política.

¿Quién es?

Juan de Jesús Garrigó Mejía es economista y politólogo, nacido el 27 de diciembre de 1994. Es hijo de Carolina y Juan Garrigó Lefeld, y nieto del expresidente Hipólito Mejía y de la fallecida exprimera dama Rosa Gómez de Mejía.

Garrigó Mejía cursó estudios de Ciencias Políticas y Economía en American University, en Washington D. C., Estados Unidos, y posteriormente completó un posgrado en Administración Pública en Barna Management School con la universidad de Georgetown.

Fue director del Bloque de Senadores del PRM en el periodo 2016-2020, miembro de la Comisión de Alianzas del PRM con partidos aliados para las elecciones del 2020, y en la misma comisión para las elecciones del 2024.

Antes de asumir la Secretaría General del PRM, Garrigó Mejía también ha desempeñado funciones en la administración pública.

Mediante el decreto 330-20, fue designado por el presidente Luis Abinader como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de Administrativo de la Presidencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-10128-pm-2e3b0eb9.jpeg El nuevo secretario general del PRM, Juan Garrigó Mejía, junto a su madre Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Su mensaje

Tras darse a conocer su elección, el nuevo secretario general manifestó que asume la posición como un compromiso de servicio con la dirigencia y la militancia del PRM, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"¡Asumo el compromiso con nuestro partido, nuestra dirigencia y lo que somos al servicio del país!", escribió.

El dirigente sostuvo que la Secretaría General pertenece a todos los miembros de la organización y afirmó que más que asumir una posición, asume un compromiso de servicio con los dirigentes y militantes del partido.

"Junto a nuestro presidente Luis Abinader y toda nuestra dirigencia, tenemos una tarea clara: fortalecer la unidad, escuchar a nuestra gente y seguir haciendo crecer al PRM para continuar al servicio del pueblo dominicano, especialmente de quienes más nos necesitan", señaló.

Reconoce gestión saliente

En su mensaje, Garrigó Mejía también reconoció la labor de la dirección saliente del PRM, a la que atribuyó una contribución a los triunfos electorales de la organización y a la preservación de la unidad partidaria.

"Agradezco la histórica gestión de la dirección saliente, que contribuyó a nuestros triunfos y a preservar la unidad del partido", expresó.