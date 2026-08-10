PLD cuestiona importaciones de arroz mientras productores de Montecristi no venden su cosecha

Al centro, la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, al encabezar la rueda de prensa del partido el lunes 10 de agosto de 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes las importaciones de arroz mientras productores de Montecristi enfrentan dificultades para comercializar su cosecha y afirmó que la situación se suma a otros problemas que afectan a la producción agropecuaria.

La organización opositora sostuvo que más de 7,000 productores de Montecristi denunciaron en julio de 2025 el ingreso al país de más de cuatro millones de quintales de arroz importado, mientras las factorías se encontraban saturadas y no existía capacidad suficiente para recibir la producción local.

El PLD recordó que en mayo de ese año el Gobierno proyectó una cosecha nacional superior a 15 millones de quintales de arroz y afirmó que la producción nacional superaba el consumo interno.

Para el partido, las importaciones deben considerar los inventarios disponibles, el calendario de cosecha, la capacidad de almacenamiento y el volumen de producción nacional.

En ese sentido, sostuvo que el ingreso de arroz importado mientras los productores dominicanos intentan vender su cosecha puede desplazar la producción local y presionar los precios.

Montecristi, de acuerdo con los datos citados por el PLD, aporta cerca del 10 % de la producción nacional de arroz.

Aumento de los costos de producción

El partido también señaló un aumento de los costos para los productores de arroz de la provincia.

Según la denuncia de los opositores, sembrar una tarea de arroz pasó de costar aproximadamente entre 5,000 y 6,000 pesos a cerca de 11,000 pesos.

Asimismo, afirmó que una funda de abono cuyo precio rondaba los 1,600 pesos puede alcanzar actualmente los 3,600 pesos.

Problemas con el agua potable

Además de la situación del sector agropecuario, el PLD denunció problemas con el suministro de agua potable en comunidades de la zona costera y otros puntos de Montecristi.

Según la organización, algunas familias pueden pasar hasta un mes sin recibir agua y deben recurrir a camiones tanqueros o destinar parte de sus ingresos a comprar el servicio.

El partido recordó que en septiembre de 2021 el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) anunció que tendría en 45 días un informe sobre la situación y que en un plazo de ocho meses ofrecería una respuesta definitiva a las comunidades de la zona costera.

De acuerdo con el PLD, esos plazos vencieron sin que llegara la solución anunciada.

Hospital de Villa Vásquez continúa pendiente

El partido también cuestionó el estado del Hospital Municipal de Villa Vásquez.

Según recordó, el Gobierno anunció oficialmente su construcción el 29 de noviembre de 2021, con una inversión estimada de 2,500 millones de pesos y una fecha de terminación prevista para el primer trimestre de 2023.

El PLD afirmó que ese plazo no se cumplió y que posteriormente la entrega volvió a anunciarse para noviembre de 2025, sin que, según la organización, la población haya recibido una respuesta definitiva sobre la conclusión del proyecto.

La denuncia también incluye obras de infraestructura educativa. El partido señaló que un levantamiento realizado en la provincia identifica centros educativos con niveles de ejecución de entre 60 % y 95 % que todavía no han sido concluidos.

Un plan para Montecristi Ante el conjunto de situaciones denunciadas, la organización opositora pidió al Gobierno presentar públicamente un Plan Integral de Recuperación y Desarrollo de Montecristi, con presupuesto, instituciones responsables, cronograma e indicadores verificables. La propuesta del partido contempla una solución definitiva al suministro de agua potable, la terminación, equipamiento y puesta en funcionamiento del Hospital de Villa Vásquez, un programa de apoyo agropecuario con financiamiento, asistencia técnica, reducción de costos y respaldo a la comercialización. El PLD sostuvo que los problemas denunciados afectan a una provincia que, además de su producción agropecuaria, tiene importancia para el abastecimiento nacional. La organización afirmó que Montecristi aporta cerca de uno de cada diez quintales de arroz producidos en el país.