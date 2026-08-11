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Juan Garrigó PRM
Juan Garrigó PRM

VIDEO | Juan Garrigó destaca legado de servicio y lealtad de Jorge Frías

El dirigente político describe al fenecido diputado como un hombre leal y comprometido con su comunidad en Santo Domingo Este

    El secretario general electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan Garrigó Mejía, destacó el legado político y humano del fallecido diputado de Santo Domingo Este, Jorge Frías, a quien definió como un dirigente leal, honesto y comprometido con su comunidad.

    Garrigó resaltó la relación cercana que mantuvo con Frías, a quien describió como "un hermano mayor, un padre en la política y un amigo invaluable".

    Frías falleció el pasado viernes, a los 67 años, tras permanecer ingresado en un centro de salud de Santo Domingo. 

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    José Ignacio Paliza (adelante, a la derecha), Milagros Ortiz Bosch (adelante, a la izquierda), Deligne Ascención Burgos (detrás, a la derecha) y Juan Garrigó Mejía (detrás, a la izquierda), junto al ataúd del diputado Jorge Frías. (FOTO CEDIDA POR EL PRM.)
    • "Jorge fue un compañero leal, honesto y trabajador. Un hombre que siempre representó a su gente, defendió sus causas y luchó por quienes más lo necesitaban", expresó durante el acto de despedida al exdiputado realizadas en la sede del PRM.

    Legado y condolencias

    El dirigente sostuvo que Frías representó "con dignidad el alma" del PRM y destacó su vocación de servicio y entrega a la ciudadanía.

    Garrigó expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de partido y a la comunidad de Santo Domingo Este, y pidió a Dios por el descanso eterno del legislador y fortaleza para sus seres queridos.

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