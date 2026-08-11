El secretario general electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan Garrigó Mejía, destacó el legado político y humano del fallecido diputado de Santo Domingo Este, Jorge Frías, a quien definió como un dirigente leal, honesto y comprometido con su comunidad.

Garrigó resaltó la relación cercana que mantuvo con Frías, a quien describió como "un hermano mayor, un padre en la política y un amigo invaluable".

Frías falleció el pasado viernes, a los 67 años, tras permanecer ingresado en un centro de salud de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-22331-pm-b2c6c911.jpeg José Ignacio Paliza (adelante, a la derecha), Milagros Ortiz Bosch (adelante, a la izquierda), Deligne Ascención Burgos (detrás, a la derecha) y Juan Garrigó Mejía (detrás, a la izquierda), junto al ataúd del diputado Jorge Frías. (FOTO CEDIDA POR EL PRM.)

"Jorge fue un compañero leal, honesto y trabajador. Un hombre que siempre representó a su gente, defendió sus causas y luchó por quienes más lo necesitaban", expresó durante el acto de despedida al exdiputado realizadas en la sede del PRM.

Legado y condolencias

El dirigente sostuvo que Frías representó "con dignidad el alma" del PRM y destacó su vocación de servicio y entrega a la ciudadanía.

Garrigó expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de partido y a la comunidad de Santo Domingo Este, y pidió a Dios por el descanso eterno del legislador y fortaleza para sus seres queridos.