La Fuerza del Pueblo denuncia precariedades en los servicios de salud

El doctor Ramón Alvarado, secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, habló sobre la presunta crisis que enfrentan los centros asistenciales. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró este martes que los servicios de salud de República Dominicana se encuentran al borde del colapso y denunció que algunos pacientes permanecen más de 30 días a la espera de una cama en unidades de cuidados intensivos (UCI).

La denuncia fue presentada por el secretario de Salud de la organización, doctor Ramón Alvarado, durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, donde estuvo acompañado de vicesecretarios de las diferentes áreas de salud de la agrupación política.

Alvarado afirmó que en hospitales públicos se registran pacientes atendidos en el piso por falta de espacio y camillas, personas en condiciones críticas sin la asistencia que requieren, así como carencias de equipos, medicamentos, insumos y espacios disponibles en las unidades de cuidados intensivos.

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También dijo que pacientes que han esperado durante largos períodos para someterse a procedimientos quirúrgicos han enfrentado la suspensión de sus cirugías, incluso después de completar estudios y pruebas de laboratorio, lo que posteriormente los obliga a repetir parte del proceso.

El dirigente político atribuyó estas situaciones a una supuesta falta de planificación y a deficiencias gerenciales en la prestación de los servicios de salud.

Asimismo, señaló problemas en las infraestructuras hospitalarias, entre ellos filtraciones, deterioro de techos, averías en redes eléctricas y generadores, deterioro de pisos y deficiencias en el suministro de agua.

Condición de hospitales

Alvarado, además advirtió que los hospitales Francisco Moscoso Puello, del Distrito Nacional; Vinicio Calventi, de Los Alcarrizos, y Jaime Mota, de Barahona, enfrentan situaciones críticas.

Sobre el Hospital Francisco Moscoso Puello, aseguró a través de una nota de prensa, que en el área de emergencia hay pacientes en condiciones delicadas en la sala de espera, algunos en el piso o sentados en sillas plásticas y otros recibiendo soluciones intravenosas de pie.

Agregó que ambulancias permanecen retenidas mientras esperan la liberación de camillas y afirmó que algunos pacientes han permanecido más de 30 días a la espera de camas de cuidados intensivos.

Asimismo, sostuvo además que algunos pacientes fallecen en la sala de emergencia sin haber sido formalmente ingresados al centro hospitalario.

En el Calventi Mientras tanto, en el Hospital Vinicio Calventi denunció dificultades por falta de espacio físico, retención de ambulancias, pasillos saturados y pacientes heridos o canalizados que permanecen sentados en esperan de recibir atención.

También señaló problemas con el aire acondicionado en áreas de asistencia, lo que, según explicó, obliga a médicos y pacientes a utilizar abanicos para mitigar el calor.

De igual manera, alertó de presuntas carencias de equipos, entre ellos tomógrafos y ecocardiógrafos, así como escasez de sábanas, reactivos de laboratorio y otros insumos.

El Jaime Mota de Barahona

En cuanto al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, Alvarado señaló problemas de organización en el área de emergencia, falta de medicamentos, insumos y material gastable, dificultades eléctricas, climatización deficiente y limitaciones de espacio físico.

Añadió que el área de salud mental presenta problemas de ventilación y climatización, mientras que el laboratorio y el banco de sangre enfrentan, según su denuncia, carencias de insumos y reactivos.

También mencionó deficiencias en el mantenimiento del sistema de ósmosis utilizado para hemodiálisis, deterioro del piso de las áreas quirúrgicas y equipos de tomografía y rayos X fuera de servicio.

Ante las debilidades señaladas, Alvarado llamó al Gobierno a acudir en auxilio de los servicios de salud y consideró que las condiciones denunciadas requieren respuestas inmediatas para garantizar una atención adecuada y oportuna a los pacientes.