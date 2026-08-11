Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco seguirán al frente del Congreso

Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco en una rendición de cuentas del Congreso Nacional. ( FOTOGRAVÍA CEDIDA POR EL CONGRESO NACIONAL )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó este martes a Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, para la legislatura que comenzará el próximo 16 de agosto.

La decisión fue aprobada de manera unánime por la Dirección Ejecutiva del PRM.

De los Santos continuará al frente del Senado durante la próxima legislatura, mientras Pacheco permanecerá como presidente de la Cámara de Diputados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/d266cf67-3a85-46f1-ac5b-e70850fc85d2-5ee71b84.jpg La Dirección Ejecutiva del PRM durante la reunión del martes 11 de agosto en la que ratificó los bufetes para el Senado y la Cámara de Diputados. (CEDIDA POR EL PRM)

El partido justificó la ratificación de De los Santos y Pacheco en la experiencia, capacidad de concertación y liderazgo institucional que, según afirmó, ambos han demostrado en la conducción del Poder Legislativo.

La organización también destacó que sus gestiones se han caracterizado por el diálogo con las distintas fuerzas políticas y la búsqueda de consensos para impulsar iniciativas legislativas.

Así quedan los bufetes

En el Senado, De los Santos estará acompañado por Julito Fulcar como vicepresidente, mientras Guillermo Lama y Aracelys Villanueva ocuparán las secretarías.

En la Cámara de Diputados, Pacheco continuará junto a Dharuelly D´Aza como vicepresidenta y Eduviges Bautista y Emil Durán como secretarios.

De los Santos, representante de la provincia Sánchez Ramírez, lleva tres periodos en la presidencia del Senado. Mientras que Pacheco, encabeza la Cámara Baja desde agosto del 2020.

Los bufetes serán posesionados el próximo 16 de agosto.

Alexis Victoria Yeb en 2027

El PRM acordó desde ahora un cambio en la presidencia del Senado para el próximo año: el senador Alexis Victoria Yeb será propuesto para sustituir a De los Santos en 2027, mientras que Daniel Rivera asumiría la vicepresidencia de la Cámara Alta.