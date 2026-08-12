Fallece Andrés "Licho" Matos, destacado dirigente político, exdiputado y comunicador

La muerte de Andrés "Licho" Matos deja un vacío en la comunicación política de la República Dominicana. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE ANDRÉS MATOS EN FACEBOOK )

Falleció la madrugada de este miércoles, el exdiputado, dirigente político y comunicador Andrés Matos, conocido popularmente como "Licho", quien permanecía recibiendo atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), debido a los serios quebrantos de salud que padecía desde hacía tiempo.

Matos desarrolló una amplia trayectoria en la política y las comunicaciones, principalmente vinculado al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), organizaciones en las que desempeñó diversas responsabilidades relacionadas con la comunicación política.

Matos ocupó la Secretaría Nacional de Comunicaciones del PRD y ejerció distintas funciones en la división de prensa del PRM. Su presencia fue particularmente activa en los procesos políticos y electorales de ambas organizaciones.

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Además, durante muchos años también estuvo estrechamente vinculado al expresidente Hipólito Mejía.

En el ámbito gubernamental, se desempeñó como director de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión de Deligne Ascención (2020-2024).

Vinculación a la política

Matos mantuvo durante décadas una fuerte presencia política en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, donde desarrolló buena parte de su actividad partidaria y electoral.

Fue regidor y diputado de dicha demarcación, representando a la Circunscripción número 3, integrada por sectores como Villa Consuelo, Villa Juana, Capotillo, La Zurza, Las Cañitas, Simón Bolívar, Luperón, Gualey, Los Guandules, Las Cañitas, Las Ciénagas, Guachupita, María Auxiliadora, Villa María, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Espaillat.

De manera preliminar, allegados a Andrés Matos informaron que sus honras fúnebres serán realizadas en la Funeraria Blandino. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado el lugar ni la hora a partir de la cual serán expuestos sus restos.