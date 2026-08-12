El PLD asegura que registró a más de 24,000 nuevos simpatizantes durante jornada nacional

Al centro, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols durante la rueda de prensa del partido el miércoles 12 de agosto del 2026. ( FOTO PUBLICADA POR EL PLD EN SU PORTAL WEB )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este miércoles que movilizó a 33,541 de sus miembros durante el segundo Esfuerzo Concentrado Nacional, realizado el pasado sábado, como parte de su estrategia de reorganización y preparación electoral de cara a 2028.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la organización, durante unas tres horas, las brigadas peledeístas visitaron 14,842 hogares en distintas zonas del país y registraron 24,567 personas como simpatizantes del partido.

Durante el recorrido, los dirigentes y militantes también recogieron inquietudes de los ciudadanos sobre temas como el costo de los alimentos, los apagones, las facturas eléctricas, la inseguridad, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos, según indicó el partido.

Estrategia de recuperación

El denominado "Esfuerzo Concentrado" es una metodología de trabajo utilizada históricamente por el PLD, en la que sus organismos conforman brigadas para realizar visitas y establecer contacto directo con ciudadanos.

La organización opositora sostiene que este tipo de actividades forma parte de un proceso destinado a recuperar su presencia en las comunidades y fortalecer sus estructuras territoriales.

"El objetivo declarado es llegar a las elecciones de 2028 con una organización reorganizada, ampliada y en condiciones de competir por el retorno al poder", sostuvo Johnny Pujols, el secretario general de la organización opositora.

El PLD afirmó que continuará con jornadas similares, además de otras acciones organizativas, con miras a fortalecer su presencia nacional.

Resultados del esfuerzo

En su balance de la jornada, el secretario general del PLD sostuvo que el resultado refleja una organización "nuevamente activa en las calles y enfocada en recuperar el contacto con los ciudadanos".

La meta planteada por la dirección partidaria, según Pujols, es reorganizar sus estructuras, aumentar su base de simpatizantes y llegar unificada y fortalecida al próximo proceso electoral.